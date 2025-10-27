باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: اختصاص ۴۸ درصد از سهمیه‌های استخدامی وزارت بهداشت به پرستاران انجام شده است. برخی در فضای مجازی از افزایش چشمگیر رقم اضافه‌کار پرستاران می‌گویند، اما چندان چشمگیر نیست. افزایش انجام شده کاملا به‌درستی و در راستای حق و حقوق پرستاران بوده که البته حق آنان بیش از این است.

وی افزود: استخدام نزدیک به ۱۰ هزار نفر از پرستاران در آزمون استخدامی جدید برای سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. وقتی تعداد پرستار در کادر درمان کمتر باشد، خستگی و فشار بر پرستاران بیشتر می‌شود و وزارت بهداشت در نظر دارد با هماهنگی بودجه‌ای، تعداد پرستاران را با استاندارد‌های جهانی مطابقت دهد.

مهاجرانی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که بیش از ۴۵ میلیون نفر را در کشور تحت پوشش قرار داده که به‌طور متوسط روزانه ۲۳۶ میلیارد تومان هزینه برای درمان پرداخت می‌کند. با وجود ۱۵۸ هزار مرکز درمانی در سراسر کشور، نزدیک هزار بیمارستان و ۲ هزار و ۴۳۴ درمانگاه، ۱۵ هزار داروخانه، ۲ هزار و ۶۵۰ آزمایشگاه و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ فیزیوتراپی و مرکز گفتاردرمانی ارائه خدمات به مردم را انجام می‌دهند که اغلب به‌صورت رایگان است یا هزینه‌ای بسیار اندک خواهد داشت و متناسب با تعرفه‌هاست.

سخنگوی دولت با اشاره به فرایند انحلال بانک آینده، گفت: نزدیک ۳ میلیون نفر در بانک آینده سپرده‌گذار بودند و بیش از ۳ هزار نفر در این بانک شاغل بودند و فرایندی که به سمت انحلال طی خواهد کرد، در راستای جلوگیری از ناترازی بانک‌هاست. دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی‌های بانک آینده در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و منابع و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی منتقل شده است. اگر زیان و بدهی‌های این بانک با دارایی‌های این بانک تعادل نداشته باشد و تکافوی آن را نکند، سهامداران این بخش را متقبل خواهند شد.

مهاجرانی با اشاره به پدیده کولبری، تصریح کرد: تصاویری که از این پدیده منتشر می‌شد کرامت انسانی را زیر سئوال می‌برد، دل ایرانیان را به درد می‌آورد و دستاویزی هم می‌شد تا گفته شود به مرز‌ها به‌اندازه کافی رسیدگی نمی‌شود. در همین زمینه مصوبه‌ای برای ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها بود تا معیشت مرزنشینان بهبود یابد. این مصوبه اکنون در حال اجراست. ما قبلاً اطلاع نداشتیم که در کولبری‌ها یا شوتی‌ها چه چیزی وارد می‌شود و نهایتاً شماره پلاک ماشین‌ها در مرز ثبت می‌شد که طبعاً از مجوز‌های بهداشتی اجناس واردشده اطلاعی وجود نداشت. کاری که الان شروع شده از تولید داخل حمایت می‌کند و البته ما باید این مسیر را در برخی نقاط ادامه دهیم تا به وضعیت مورد قبول برسیم.

وی یادآور شد: در نقطه آغاز، این پدیده را به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی به رسمیت می‌شناسیم و درآمدی برایش در نظر گرفته شد که برای ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها به کارگیری می‌شود. از درآمد نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومانی به‌دست آمده در ایام اخیر، ۶۰ درصد به توسعه اشتغال، ۲۰ درصد به توسعه زیرساخت‌ها و ۲۰ درصد هم به مبارزه با قاچاق اختصاص یافته است تا از ضربه به تولید داخلی جلوگیری شود. تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این طریق کالا وارد کشور شده است. همچنین تاکنون ۲ همت به استان‌ها در این زمینه تخصیص داده شده که تا پایان سال در نظر داریم این میزان به ۱۰ همت برسد.

سخنگوی دولت ادامه داد: موضوع توسعه شهرک‌های صنعتی مشترک با کشور‌های همسایه و بازارچه‌های مرزی را در دستور کار قرار داده‌ایم. امکان دارد برخی از واردکنندگان در این زمینه انتقاد‌هایی داشته باشند که در کمیسیون‌های مرتبط و اتاق بازرگانی تمام نقد‌ها شنیده می‌شود تا این ظرفیت به تقویت تولید داخلی کمک کند.

مهاجرانی با اشاره به افزایش سهم انرژی‌های پاک در کشور، اظهار کرد: همیشه سهم انرژی‌های پاک حدود ۱ درصد بوده است، اما از سال گذشته تاکنون به ۲ و نیم درصد افزایش یافته است و دولت خود را موظف می‌داند که این رقم را افزایش دهد. ما مزیت بسیارخوبی در زمینه تولید انرژی خورشیدی داریم که باید از آن بهره‌برداری کنیم. کاهش سوخت فسیلی یکی از موضوعات است که به کاهش آلودگی محیط‌زیست به‌ویژه در استان‌های اصفهان، البرز و مرکزی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح «فواد» که مبنتی بر ارزیابی مردمی از کارکنان دولت است، گفت: سامانه ۱۲۸ در این زمینه آماده شنیدن انتقادات و گزارش‌های مردمی در زمینه پاسخگو نبودن یا انجام نشدن درست خدمات‌دهی به مردم است. در استان‌های تهران، البرز و قزوین این سامانه فعال است و سامانه بازخورد «فواد» نیز فعال شده تا شهروندان چناچه از هر بخش دولتی، دلخوری، ناراحتی یا تداوم پاسخگونبودن را مشاهده می‌کنند این امر را به اطلاع برسانند.

منبع: ایسنا