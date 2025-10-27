باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین سمپوزیوم تخصصی دختران اوتیسم ایران، مشکلات و چالشهای دختران طیف اوتیسم با حضور مدیران معاونت آموزشی جمعیت هلالاحمر، مدیرکل دفتر توسعه خانههای هلال، جمعی از اعضای انجمن اوتیسم ایران، مدیر عامل و اعضای هیاتمدیره این انجمن و نمایندگان چندین سازمان مرتبط دیگر از جمله معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش استثنائی، سازمان بهزیستی کشور، مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، یونیسف، یونسکو در ایران، وزارت امور خارجه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اتاق بازرگانی ایران-سوییس و معاونت اجتماعی پلیس راهور بررسی شد.
هلالاحمر با تمام ظرفیت در کنار جامعه اوتیسم
نواب شمسپور، مدیرکل آموزشهای همگانی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری هلالاحمر، در این نشست با اشاره به اینکه بخش آموزشهای همگانی، قریب به سه سال است که با انجمن اوتیسم همکاری دارد، گفت: ما در کنار افراد طیف اوتیسم هستیم. هلالاحمر از روزی که وارد این همکاری شده، با تمام ظرفیت در کنار انجمن اوتیسم است و تلاش خواهد کرد گامی در مسیر کاهش آلام بشری بردارد.
همچنین فایق عبداللهزاده - مدیرکل آموزشهای تخصصی، توانمندسازی و مهارتافزایی جمعیت هلالاحمر، از تدوین برنامههای آموزشی تخصصی در سطح پایه، پیشرفته و تربیت مربی در زمینه آگاهی بخشی درباره اوتیسم برای متقاضیان و جامعه هدف و برگزاری کارگاههای آموزشی در سراسر کشور خبر داد.
عباس احدپور - مدیر کل دفتر توسعه خانههای هلال، نیز در این نشست از همکاری جمعیت هلالاحمر برای کمک به کودکان طیف اوتیسم در قالب ایجاد خانه هلال تخصصی هنردرمانی گفت که حدود ۶ هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش دارد.
در این رویداد علمی همچنین جمعی از استادان برجسته دانشگاهها در حوزههای اجتماعی، روانشناسی، بهداشت و آموزش به بررسی چالشها و نیازهای ویژه دختران طیف اوتیسم در ابعاد گوناگون زندگی پرداختند.
این استادان یافتههای علمی و تجربیات بالینی خود را در محورهای ملاحظات تشخیص و پذیرش اوتیسم در دختران، چالشهای دوران بلوغ، موانع موجود در نظام آموزشی کشور و ضرورت وجود سیاستهای حمایتی فراگیر ارائه کردند.
همچنین، دو والد دارای دختر طیف اوتیسم تجربه زیسته خود را در مسیر پذیرش، آموزش، درمان و حمایت از فرزندانشان به اشتراک گذاشتند.
در این نشست بر ضرورت اصلاح نگاه جنسیتی در غربالگری، طراحی ابزارهای تشخیص ویژه دختران و گسترش حمایتهای فرهنگی و اجتماعی از جامعه اوتیسم با نگاه علمی و تخصصی تأکید شد.
بنابر اعلام جمعیت هلال احمر، مجتبی خسروتاج - رئیس هیاتمدیره انجمن اوتیسم نیز در این نشست گفت: حدود ۱۰ سال است که در زمینه اوتیسم فعالیت دارم. در گذشته موضوع غربالگری کودکان پنجساله و حتی بزرگتر مطرح بود، اما نگاه جنسیتی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اینکه آیا در غربالگری به تفاوتهای جنسیتی توجه شده یا خیر، مسئلهای مهم است، زیرا در صورت بیتوجهی، بسیاری از فرصتها برای شناسایی و مداخله بهموقع از بین میرود.
سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران است
سعید حسنزاده، استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، هم در این نشست بیان کرد: مشکل تشخیص اوتیسم فقط مختص ایران نیست، بلکه در جهان هم وجود دارد. معمولا سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران است و به نظر میرسد پروفایل متفاوتی از اوتیسم در دختران وجود دارد که باعث میشود بسیاری از آنان در سنین پایین شناسایی نشوند.
وی افزود: نسبت کلی شیوع اوتیسم در جهان حدود یک در ۳۶ نفر است و شیوع جهانی آن حدود یک درصد گزارش میشود. در مقابل هر چهار پسر، یک دختر مبتلاست، اما پژوهشهای جدید این نسبت را سه به یک و حتی برابر اعلام کردهاند. یکی از دلایل کمتر دیدهشدن دختران، تشخیصندادن موارد شدید در آنهاست.
نرجس بختیار خلج - مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده، هم گفت: این نشست بسیار ارزشمند بود، زیرا طیفهای مختلف علمی، اجرایی و خانوادههای دارای فرزند اوتیسم، بهویژه دختران مبتلا، حضور داشتند. نکته مهم این بود که همه شرکتکنندگان یک احساس مشترک انسانی و والدینی داشتند که ما را در نگرانی نسبت به آینده فرزندان متحد میکند.
وی افزود: باید بدانیم کودکان اوتیسم تفاوت دارند، اما جدا نیستند. جامعهای موفق است که بتواند درک، حمایت و پذیرش اقشار خاص را در خود تقویت کند. اوتیسم فقط یک مسئله علمی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، انسانی و سیاستی نیز دارد.
بختیار خلج تصریح کرد: برای بهبود شرایط، باید خانوادهها، نهادهای علمی، دستگاههای اجرایی و سیاستگذاران با یکدیگر هماهنگ باشند. چنین نشستهایی فرصت مناسبی برای شناخت مسائل و ارائه راهکارهای مؤثرتر است. خانوادهها نیز با آگاهیرسانی میتوانند صدای اوتیسم در جامعه باشند.
علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هم در این نشست با اشاره به نقش کانون در حمایت از کودکان دارای اوتیسم، گفت: کانون پرورش فکری سالهاست مراکز فراگیر برای کودکان با نیازهای مختلف راهاندازی کرده است. ما ترجیح میدهیم از عنوان «کودکان با نیازهای ویژه» کمتر استفاده کنیم، زیرا نیاز هر کودکی متفاوت است. هدف ما ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی بدون تمایز است.
وی افزود: در یکی از مراکز شهر تهران فضایی اختصاصی برای کودکان اوتیسم ایجاد شده است. مربیان این مراکز آموزشهای تخصصی دیدهاند و خدمات لازم را بدون هیچ تفاوتی با دیگر کودکان ارائه میدهند. حدود ۶۰ نوع فعالیت علمی، آموزشی، فکری و فرهنگی برای این کودکان طراحی شده است و حتی کتابهای مخصوص برای آنان در دسترس است.
منبع: جمعیت هلال احمر