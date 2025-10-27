باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون شمشیربازی ایران در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا تنها در یک اسلحه سابر مردان تیم داده بود که شمشیربازان سابر هم در بخش انفرادی عملکرد خوبی نداشتند و خیلی زود از مسابقات کنار رفتند.

به دلیل تعداد کم تیم‌ها هم جدول مسابقات تیمی از مرحله یک چهارم نهایی آغاز شد که ایران با پیروزی در اولین بازی مقابل تیم ضعیف فیلیپین، مدال برنز را قطعی کرد، اما در دومین بازی خود مقابل هنگ‌کنگ شکست خورد؛ آن هم در شرایطی که چین، ژاپن و کره جنوبی و ازبکستان نبودند و باز هم ایران نتوانست در غیاب این تیم‌ها عملکرد درخشانی داشته باشد.

سال گذشته زمانی که شمشیربازی در قهرمانی رده جوانان آسیا حتی به مدال نزدیک نشد، نگرانی‌ها برای پشتوانه‌سازی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد تنها راه کار فدراسیون این بوده که در یک رده سنی بالاتر یعنی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا بقیه اسلحه‌ها و دختران را حذف کند و تنها یک اسلحه سابر را اعزام کند.

نکته جالب این است نفراتی که به قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا رفتند (نیما آقایی، محمدمهدی شاکر و طاهاکارگر) سال گذشته در قهرمانی جوانان آسیا رقابت کردند و نزدیک مدال انفرادی نشدند، امسال در رده سنی زیر ۲۳ سال هم همین اتفاق را رقم زدند.

در بخش تیمی هم این سوال مطرح است که اگر چین، ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان بودند، آیا ایران می‌توانست رنگ مدال برنز آسیا را ببیند و چرا مقابل هنگ‌کنگ در دومین بازی شکست خورد؟

عمر مدیریتی علیرضا پورسلمان در فدراسیون شمشیربازی نزدیک به سه سال شده، اما با این حال باز هم اعزام‌ها به مسابقات نصف و نیمه انجام می‌شود. اکنون فدراسیون باید پاسخ بدهد چه پشتوانه سازی انجام داده که تنها یک اسلحه عازم قهرمانی آسیا می‌شود؟ اپه و فلوره در این مدت چه کاره کرده‌اند و اگر پشتوانه خوبی داریم چرا اعزام نشدند؟ اگر شانس مدال نبودند پس فدراسیون در این مدت چه کار می‌کرده است؟ یعنی در کل ایران، حتی یک یا دو نفر در این اسلحه‌ها و در بخش دختران که در رده سنی زیر ۲۳ سال آسیا مدعی مدال باشند را نداشتیم که اعزام شوند؟ اصلا این نفرات در کدام مسابقه باید محک بخورند؟ چرا رییس فدراسیون به پسرش این فرصت را می‌دهد تا در قهرمانی آسیا شرکت کند، اما شمشیربازان دیگر اسلحه‌ها از این امتیاز محروم هستند؟

از طرفی رییس فدراسیون در ساختن پسرش هم به عنوان پشتوانه موفق نبوده است. پارسا پورسلمان در سال ۱۴۰۱ در قهرمانی آسیا جوانان، چهل و پنجم و در نوجوانان آسیا چهلم شد. او در قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۵ هم حتی از مرحله گروهی صعود نکرد و سی و یکم شد!

رنکینگ شمشیربازان سابر در انفرادی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا:

۱۱- نیما آقایی

۲۳ - محمد مهدی شاکر

۲۶ - طا‌ها کارگرپور

۳۱- پارسا پورسلمان