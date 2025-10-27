نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور ترکیه در آنکارا در مورد فروش قریب‌الوقوع ۴۰ جت یوروفایتر تایفون به ترکیه گفت‌و‌گو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انتظار می‌رود کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آنکارا در مورد فروش قریب‌الوقوع ۴۰ جت یوروفایتر تایفون به ترکیه گفت‌و‌گو کند.

این سفر که اولین سفر استارمر به ترکیه از زمان تصدی سمت خود در سال گذشته است، در حالی صورت می‌گیرد که متحدان ناتو همکاری‌های دفاعی خود را تعمیق می‌بخشند و آنکارا به دنبال استفاده از جت‌های پیشرفته برای تقویت قدرت هوایی خود و مقابله با رقبای منطقه‌ای از جمله اسرائیل است.

هفته گذشته رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که آنکارا در بحبوحه مذاکرات برای خرید ۴۰ فروند یوروفایتر تایفون و همچنین اف-۱۶ و اف-۳۵ آمریکایی، به متحدان اروپایی خود و ایالات متحده راه‌هایی را برای تهیه سریع جت‌های جنگنده پیشرفته پیشنهاد داده است.

یک فرد آگاه به این موضوع گفت که طبق قراردادی که با انگلیس در مورد تایفون‌ها در حال نزدیک شدن به آن است، ترکیه به سرعت ۱۲ فروند از آنها را، البته دست دوم، از خریداران قبلی قطر و عمان برای رفع نیاز‌های فوری خود دریافت خواهد کرد و ۲۸ جت جدید در سال‌های آینده به ترکیه تحویل داده خواهد شد.

در ماه ژوئیه، آنکارا و لندن یک قرارداد خرید اولیه را که توسط اعضای کنسرسیوم یوروفایتر، انگلیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به نمایندگی از ایرباس، BAE Systems و لئوناردو تأیید شده بود، امضا کردند.

هفته گذشته، اردوغان تا حدی برای بحث در مورد طرح خرید به قطر و عمان سفر کرد. دفتر اردوغان اعلام کرد که او و استارمر همچنین در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

منبع: رویترز

