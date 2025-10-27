رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه میزبان دیپلمات ارشد کره شمالی در کرملین خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت ولادیمیر پوتین روز دوشنبه میزبان دیپلمات ارشد کره شمالی در کرملین خواهد بود، در حالی که دو طرف در بحبوحه جنگ اوکراین، روابط نظامی و سیاسی خود را تعمیق می‌بخشند.

چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی پیش از این در دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در سفرش به پایتخت روسیه از «نزدیکی معنوی بین پیونگ یانگ و مسکو» تمجید کرده بود.

پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی سال گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند و پیونگ یانگ هزاران سرباز را برای کمک به ارتش مسکو در مبارزه با نیرو‌های اوکراینی در منطقه کورسک غربی اعزام کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که پوتین میزبان چوئه خواهد بود، اما جزئیاتی در مورد اینکه این دو نفر درباره چه موضوعاتی صحبت خواهند کرد، ارائه نکرد.

این دیدار جدیدترین مورد از سلسله تبادلات دیپلماتیک بین دو کشور است و تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی متعهد به پیشبرد روابط نظامی با مسکو شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

