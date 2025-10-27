اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه‌ای از تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر (بند "ج" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) خبر داد و اینکه در راستای فرآیند دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، ثبت نام مرحله تکمیل مانده شغل محل‌های این آزمون استخدامی در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

به اطلاع تمامی داوطلبان شرکت کننده دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر برگزار شده ۱۷ تیر ۱۴۰۳ میرساند پیرو درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور مرحله تکمیل ظرفیت شغل محل‌های باقی مانده آزمون مذکور در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی صورت گرفت.

این اطلاعیه می‌افزاید که داوطلبان میتوانند برای ثبت نام در این مرحله از آزمون استخدامی در بازه زمانی چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ تا شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ به پروفایل شخصی خود وارد و نسبت به انتخاب پنج شغل محل جدید با رعایت شرایط احراز عمومی و تخصصی مشاغل (در دفترچه راهنمای اصلی و اصلاحات آتی آن در سال (۱۴۰۳) در رقابتی جدید با سایر داوطلبان اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است که پذیرفته شدگان نهایی مرحله اول اعلام نتایج و داوطلبانی که در آزمون کتبی غائب بوده‌اند مجاز به ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند و چنانچه فردی از پذیرفته شدگان نهایی آزمون نبوده و سامانه اجازه ثبت نام به ایشان ندهد، جهت بررسی و ایجاد فرصت میتواند در پیام رسان «بله» به حساب کاربری hrtcsupport@ نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره همراه خود را ارسال کنند تا نتیجه توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آنها اعلام شود.

منبع: ایثار