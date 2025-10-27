باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «آنقدر به صورتم لگد زدند تا دندان‌هایم را بشکنند، من فقط تلاش کردم از خودم محافظت کنم.» این روایت از زبان ضیاء الغول، اسیر فلسطینی آزادشده‌ای است که یک سال و نیم در بازداشت رژیم تروریستی اسرائیل بود.

او شرایط وحشتناکی را که تحمل کرده، در مصاحبه‌ای فاش کرد. این اسیر فلسطینی درباره شرایط خود در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل گفت که انگشت پایش را قطع کردند، فقط گوشت، نه استخوان، اما پزشکان توانستند آن را دوباره وصل کنند.

او در اثر ضرب و شتم با میله‌های آهنی و لگد‌های پوتین، چهار دنده شکسته نیز داراست. ضیاء الغول افزود: «آن‌ها ما را بدون درمان رها می‌کردند.»

او فاش کرد که شاهد بود که ریش یک مرد مسن، در حالی که به تختی فلزی بسته شده بود، سوزانده شد. پدران و پسران از هم جدا می‌شدند و مجبور بودند صدای فریاد‌های درد یکدیگر را بشنوند.

روز گذشته نیز شبکه الجزیره گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل اجساد ده‌ها فلسطینی را به نوار غزه بازگردانده است اجسادی که بسیاری از آن‌ها نشانه‌های آشکار شکنجه و آزار جسمی را بر خود دارند.

پیش از این نیز «اکرم البسیونی» اسیر فلسطینی که در جریان آتش‌بس اخیر آزاد شده است، در گفت‌وگو با یک شبکه انگلیسی صحنه‌هایی از شکنجه، مرگ و تحقیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی را روایت کرد و گفت اسرای فلسطینی در معرض ضرب‌وشتم‌های مرگبار، آزار روانی، اهانت مذهبی و محرومیت از درمان قرار داشتند.

منبع: قدس نیوز