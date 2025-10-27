باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات روزنامه «گاردین» نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری‌های سعودی در پلتفرم «X» (توییتر سابق) به طور چشمگیری نفوذ این پلتفرم در بخش فناوری ایالات متحده را افزایش داده است. در عین حال، از این پلتفرم برای نظارت و ساکت کردن منتقدان دولت سعودی استفاده شده است.

این تحقیق به همکاری‌های دو کارمند سابق توئیتر، «احمد ابو عامو» و «علی الزباره» با مقامات سعودی اشاره دارد. طبق ادعای دادستان‌های ایالات متحده، این افراد داده‌های حساس کاربران - از جمله پیام‌ها و آدرس‌های IP - را برای ردیابی مخالفان سعودی به دست آورده‌اند.

کارشناسان معتقدند که این موضوع نشان‌دهنده استفاده دولت‌های خودکامه از فناوری برای کنترل اطلاعات و تهدید آزادی بیان است.

منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان