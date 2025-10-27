باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ درنشست بررسی رفع موانع تولید استان که با حضور معاون اقتصادی و جمعی از مدیران اقتصادی وقضایی استان برگزارشد بر جلوگیری از خروج حق بیمه بازرگانی شرکت‌های بزرگی، چون مس و گل گهر تاکید شد.

دراین نشست بررسی چندطرح از جمله طرح آهن ومس معادن بحرآسمان، مساله برق و بدهی فولاد مشیز بردسیر، چندطرح درحوزه شهرک‌های صنعتی و نیز بدهی‌های بانکی کشاورزان بررسی شد.

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کرمان دراین نشست باتاکید بر اجرای قوانین و مقررات خواستار توجه جدی به رفع موانع تولید و مشکل واحد‌های تولیدی دارای اشتغال استان شد.

سالاری با اشاره به بحث بدهی فوبادمشیز که ناشی از افزایش دیماندبرق این مجموعه است، بیان کرد: باید بامکاتبه استاندار با وزیر نیرو این مساله پی گیری شود وچنانچه مورد پذیرش واقع شودباتوجه به اینکه فولاد شرکتی با تعدادکارکنان زیاد است، رفع مانع شود

وی تصریح کرد: باید مصوبه‌ای با ذکر جزییات بین خانه صنعت ومعدن استان، شرکت برق وفولاد با امضا استاندار به وزیرنیرو ارسال شود و تا پاسخ از وزارت نیرو حسابی بسته نشود چناچه نیاز به دستورقضایی داشت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مطرح شود.

سالاری بیان کرد: مشکلات تسهیلات واحد‌های خدماتی توزیعی درسطح اصناف، نباید در جلسات رفع موانع تولید وارد شوند و باید با کمک بانک‌ها مشکلات رفع شود.

وی تاکید کرد: تنهاجایی که مساله تولید و اشتغال مطرح باشد می‌تواند کارگروه رفع موانع تولید ورود کند ودرغیر اینصورت نباید وقت مدیران گرفته شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمان همچنین اظهار داشت:موردی داریم که سال ۶۳ کسی زمین گرفته وبعد از ۳۷ سال هنوز هیچ اقدامی روی زمین انجام نداده است درنتیجه با کمک دوستان در دستگاه قضا خلع ید دادیم وباید در واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی فکری برای این گونه مسائل شود.

وی گفت: قواعد و قانون باید در این مساله رعایت شود ولی طبق قانون متقاضیان استفاده از اراضی درشهرک‌های صنعتی باید ۴۰ درصد زمین واگذارشده را مسقف کنند و تا اطلاع ثانوی صدور سندمالکیت زمین به شرکت ذوب آهن وفولاد کویر امکان پذیر نیست چرا که مساله قانونی دارد.

معاون اقتصادی استاندار کرمان افزود: تحت هیچ شرایطی محیط زیست را درگیر طرح‌های سودآور و اقتصادی نکنید چرا که نمی‌توانیم امروز تولید را ارتقا دهیم، اما آینده وسلامت فرزندان مان را با نادیده گرفتن محیط زیست بخطر بیندازیم.

وی تاکید کرد: باید جلوی خروج هزینه‌های بیمه بازرگانی شرکت‌های بزرگ به خارج استان گرفته شود.

سالاری گفت: هر شرکتی که در کرمان چه معدنی چه صنعتی فعالیت میکند، مکلف است باتوجه به پیشنهاد شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی، خرید بیمه‌های خود را در استان انجام دهد.

وی بیان کرد: براساس مصوبه انجام شده، بررسی موانع تولید شرکت‌های بزرگ اقتصادی صنعتی ومعدنی استان بر اساس تعهد این شرکت‌ها درحوزه خدماتی است که به استان ارائه می‌کنند.

سالاری با اشاره حجم بسیار بالای حق بیمه تولیدی خارج شده ازاستان که منجر به کاهش تراز بیمه‌ای استان شده است، تاکید کرد: بامکاتبه استاندار با رییس بیمه مرکزی بیمه‌ها را تکلیف می‌کنیم که بیمه نامه‌های خود را در استان محل فعالیت خریداری کنند واستاندار کرمان مساله را درشورای تامین مطرح کنند تمهیدات لازم برای جلوگیری از خروج حق بیمه‌های استان اندیشیده شود.

وی خواستار هم اندیشی این شرکت‌های اقتصادی با بیمه مرکزی برای اختصاص حق بیمه‌های این شرکت هاشد تا تصمیم درخصوص سرمایه گذاری این مبالغ بالا اتخاذ شود.

حیدری مدیرکل بیمه ایران خواستار جلوگیری از قانون گریزی بیمه‌های بازرگانی در این مساله شد وگفت: ۲۱۳۸ نماینده بیمه بازرگانی در استان درحال نابودی هستند.

وی تصریح کرد: بیمه‌های گهر زمین به شکل تجمیعی در تهران انجام می‌شود درحالی که این شرکت‌ها خدماتی، چون آب، جاده، هوا را از استان دریافت می‌کنند.