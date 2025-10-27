رئیس جنبش حماس در نوار غزه، با تاکید بر اینکه غزه و کرانه باختری یک وحدت ملی واحد هستند، اعلام کرد که حماس با طرح جدایی این دو منطقه مخالف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، امروز دوشنبه تاکید کرد که «غزه و کرانه باختری یک وحدت ملی واحد هستند.»

الحیه در اظهارات خود گفت که «حماس جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیرد» و افزود که «اصل بر این است که دوره فعالیت کمیته اداری یا از طریق انتخابات فلسطین یا با تشکیل دولتی مورد توافق فلسطینیان پایان یابد.»

او همچنین توضیح داد که «مسئله اسرا، یک مسئله ممتاز ملی است» و تأکید کرد که «این جنبش در تلاش بود و امیدوار بود که رنج تمامی اسرا پایان یابد و همه آنها در این توافق [تبادل] آزاد شوند، اما شرایط مانع از این امر شد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کنست رژیم تروریستی اسرائیل، چهارشنبه گذشته، پیش‌نویس قانونی را در قرائت مقدماتی تصویب کرد که به موجب آن «حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اعمال می‌شود.»

در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵، کنست با اکثریت ۷۱ رأی از مجموع ۱۲۰ نماینده، پیشنهاد الحاق کرانه باختری را تایید کرده بود. این اقدام با محکومیت تشکیلات خودگردان فلسطین مواجه شد و حماس آن را باطل و غیرقانونی و تضعیف‌کننده شانس صلح و راه‌حل دو دولتی دانست.

پیش‌تر، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که بیش از ۴۰ عضو دموکرات سنای آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواسته‌اند تا مخالفت خود را با طرح‌های رژیم تروریستی اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری اعلام کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنبش حماس ، کرانه باختری
