عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی امر زمین در کشور، زمین‌های مستعدی که برای ساخت مسکن مناسب هستند را شناسایی کرده و در دست اقدام دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از اقدامات این سازمان در راستای قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی امر زمین در کشور، زمین‌های مستعدی که برای ساخت مسکن مناسب هستند را شناسایی کرده و در دست اقدام دارد. 

او افزود: این زمین‌ها بالغ بر ۱۲۵ هزار هکتار می‌شود که در حال حاضر حدود ۷۷ هزار هکتار زمین در دست اقدام داریم و در حال اجراست. همچنین ۳۷ هزار هکتار با ظرفیت‌سازی که در تولید مسکن انجام شده، مالکین بخش خصوصی توافق کرده‌اند که مراحل الحاق را طی کنند. 

رضایی ادامه داد: توافقاتی نیز با نیرو‌های مسلح انجام شده است تا اراضی پادگان‌ها که داخل شهر هستند، به ما واگذار شود. حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی نیرو‌های مسلح نیز توافق شده که این جمع، حدود ۱۲۵ هزار هکتار می‌شود. 

او همچنین خاطرنشان کرد: تقریباً ۱۸ درصد از این اراضی در دولت چهاردهم ظرفیت‌سازی شده و این روند ادامه دارد. ما در تمامی بخش‌هایی که قانونگذار به ما تکلیف کرده، از جمله گام جوانی جمعیت، بالغ بر ۱۱۵ هزار خانواده را تحت پوشش قرار داده‌ایم. 

رضایی به تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین ۵۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین اشاره کرد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به روند گذشته، به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و سعی و تلاشش بر این است که بتواند زمین‌های بیشتری را برای امر مسکن تأمین کند. این موضوع با قوت و سرعت هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت. 

