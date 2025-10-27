باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با آکسیوس که روز یکشنبه انجام و روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که کشورش و متحدانش بر روی طرحی برای آتش‌بس با روسیه «در هفته یا ده روز آینده» کار خواهند کرد.

با این حال، زلنسکی مدعی شد که تردید دارد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آماده موافقت با چنین طرحی باشد.

وی خاطرنشان کرد: «تا آنجا که من می‌دانم، گفتگوی بین [وزیر امور خارجه ایالات متحده، مارکو] روبیو و [وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی] لاوروف مثبت نبود.»

زلنسکی افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده «نگران تشدید تنش است. اما فکر می‌کنم اگر مذاکره‌ای صورت نگیرد، به هر حال تشدید تنش رخ خواهد داد.»

زلنسکی خاطرنشان کرد که برای فشار بر روسیه، «تحریم‌ها یکی از این سلاح‌ها هستند، اما ما به موشک‌های دوربرد نیز نیاز داریم.» او افزود که او و ترامپ «فقط درباره موشک‌های تاماهاوک صحبت نمی‌کنند. ایالات متحده چیز‌های مشابه زیادی دارد که به زمان زیادی برای آموزش نیاز ندارند.»