اوکراین و متحدانش در ده روز آینده روی طرح آتش‌بس با روسیه کار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با آکسیوس که روز یکشنبه انجام و روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که کشورش و متحدانش بر روی طرحی برای آتش‌بس با روسیه «در هفته یا ده روز آینده» کار خواهند کرد.

با این حال، زلنسکی مدعی شد که تردید دارد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آماده موافقت با چنین طرحی باشد. 

وی خاطرنشان کرد: «تا آنجا که من می‌دانم، گفتگوی بین [وزیر امور خارجه ایالات متحده، مارکو] روبیو و [وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی] لاوروف مثبت نبود.»

زلنسکی افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده «نگران تشدید تنش است. اما فکر می‌کنم اگر مذاکره‌ای صورت نگیرد، به هر حال تشدید تنش رخ خواهد داد.»

زلنسکی خاطرنشان کرد که برای فشار بر روسیه، «تحریم‌ها یکی از این سلاح‌ها هستند، اما ما به موشک‌های دوربرد نیز نیاز داریم.» او افزود که او و ترامپ «فقط درباره موشک‌های تاماهاوک صحبت نمی‌کنند. ایالات متحده چیز‌های مشابه زیادی دارد که به زمان زیادی برای آموزش نیاز ندارند.»

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
تلفات در حملات اوکراین به بلگورود روسیه: ۱ کشته و ۲۳ زخمی
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
آخرین اخبار
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد