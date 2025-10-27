باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی «وضعیت اجتماعی ایران» در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: «همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور از حدود ۹ ماه پیش آغاز شده است. در این مدت، مجموعهای از مقالات از سوی صاحبنظران و اندیشمندان حوزه اجتماعی دریافت شد. بیش از ۳۰۰ چکیده مقاله و ۱۴۰ مقاله تفصیلی در زمینههای مختلف اجتماعی ارسال شد که مورد بررسی قرار گرفته و امروز و فردا در همایش مورد واکاوی قرار میگیرد و انشاءالله نتایج آن منتشر خواهد شد.»
وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش افزود: «اصلیترین هدف ما در دومین همایش وضعیت اجتماعی ایران، دستیابی به راهکارها و روشهایی است که بتواند ما را در حوزه اجتماعی راهبری کند؛ به این معنا که با بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و نسخههای کارشناسانهای که اندیشمندان ارائه میدهند، بتوانیم این ظرفیتها را گسترش دهیم و در زمینه آسیبهای اجتماعی نیز به روشهای مؤثرتر و جدیتری برای مقابله دست یابیم.»
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: «مقدمه این مسیر، شناخت وضعیت اجتماعی است. تا زمانی که وضعیت اجتماعی کشور را در مؤلفههای مختلف بهدرستی نشناسیم، سیاستگذاریها دچار اختلال خواهد شد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر بخواهم در یک جمله هدف اصلی این همایش و همایشهای مشابه را که با همکاری دانشگاهها برگزار میشود بیان کنم، آن هدف چیزی جز ایجاد ارتباط و تعامل میان سیاستگذاران، مراکز علمی و مردم نیست. اگر این حلقه سهگانه برقرار شود، نسخههایی که برای بهبود وضعیت اجتماعی اتخاذ میکنیم، قطعاً اثربخشتر و کارآمدتر خواهند بود.»