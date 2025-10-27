به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی، راهبری علمی حوزه اجتماعی و مقابله مؤثر با آسیب‌های اجتماعی با تکیه بر پژوهش‌های کارشناسانه نتیجه‌بخش خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی -  سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی «وضعیت اجتماعی ایران» در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: «همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور از حدود ۹ ماه پیش آغاز شده است. در این مدت، مجموعه‌ای از مقالات از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه اجتماعی دریافت شد. بیش از ۳۰۰ چکیده مقاله و ۱۴۰ مقاله تفصیلی در زمینه‌های مختلف اجتماعی ارسال شد که مورد بررسی قرار گرفته و امروز و فردا در همایش مورد واکاوی قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله نتایج آن منتشر خواهد شد.»

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش افزود: «اصلی‌ترین هدف ما در دومین همایش وضعیت اجتماعی ایران، دستیابی به راهکار‌ها و روش‌هایی است که بتواند ما را در حوزه اجتماعی راهبری کند؛ به این معنا که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و نسخه‌های کارشناسانه‌ای که اندیشمندان ارائه می‌دهند، بتوانیم این ظرفیت‌ها را گسترش دهیم و در زمینه آسیب‌های اجتماعی نیز به روش‌های مؤثرتر و جدی‌تری برای مقابله دست یابیم.»

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: «مقدمه این مسیر، شناخت وضعیت اجتماعی است. تا زمانی که وضعیت اجتماعی کشور را در مؤلفه‌های مختلف به‌درستی نشناسیم، سیاست‌گذاری‌ها دچار اختلال خواهد شد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر بخواهم در یک جمله هدف اصلی این همایش و همایش‌های مشابه را که با همکاری دانشگاه‌ها برگزار می‌شود بیان کنم، آن هدف چیزی جز ایجاد ارتباط و تعامل میان سیاست‌گذاران، مراکز علمی و مردم نیست. اگر این حلقه سه‌گانه برقرار شود، نسخه‌هایی که برای بهبود وضعیت اجتماعی اتخاذ می‌کنیم، قطعاً اثربخش‌تر و کارآمدتر خواهند بود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: علوم اجتماعی ، سیاست گذاری ، دانشگاه علامه طباطبایی
خبرهای مرتبط
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
پذیرش ۱۵ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه تهران؛ علم و مهارت، دو بال پیشرفت دانشجویان
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
آخرین اخبار
ضرورت تصویب رشته دکترای حرفه‌ای کاردرمانی/ معوقات بیمه‌ای از مشکلات جدی درمانگر‌ها است
رقابت ۱۲۰۰ نخبه فناور و شناسایی استعدادهای بین‌المللی در دومین المپیک فناوری پردیس
وزیر ارتباطات: نتایج اتصال به فیبرنوری به مردم گزارش داده می‌شود
لزوم مقابله مؤثر با پشه آئدس و پیشگیری از طغیان تب دنگی
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
صنف طلا و جواهر صاحب نرم‌افزار ویژه؛ محاسبه آنلاین و شناسنامه الکترونیک طلا
هدف برنامه‌های امسال ۱۳ آبان، اثرگذاری بیشتر و حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العلاج نشان‌دار شده‌اند
دفترچه ثبت‌نام دکتری منتشر شد/ آغاز نام‌نویسی متقاضیان
حبوباتی که برای وعده صبحانه مناسب هستند + فیلم
۳ درصد تماس‌های اورژانس تهران مزاحم تلفنی است
تدابیر ویژه ارتباطی در ورزشگاه پارس شیراز برای مسابقه فجر سپاسی و استقلال