باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - میثم محمدی رئیس انجمن علمی کار درمانی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تصویب دکترای حرفه ای کار درمانگرها نیاز به سلسله مراتبی دارد به عبارتی باید کارهای قانونی آن طی شود، اما ما بطور جدی این موضوع را پیگیری می کنیم. از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها برای رسیدن به این هدف مهم بهره خواهیم برد، همچنین در کمیته علمی انجمن کاردرمانی ایران در حال پیگیری برای فراهم شدن زیرساخت های لازم هستیم.

وی یکی از مهمترین مشکلات کاردرمانگرها را مطالبه از بیمه ها اعلام کرد و گفت: بدهی یا معوقات بیمه ها به کاردرمانگرها از مهمترین مشکلات این حوزه است. بدهی های این افراد با تاخیر پرداخت می شود و در مواقعی به حدود ۷ یا ۸ ماه هم می رسد.

رئیس انجمن علمی کار درمانی ایران افزود: به نظر می رسد که کاردرمانگر و قشر توانبخشی آخرین مجموعه ای هستند که باید بدهی هایشان توسط بیمه ها پرداخت شود و معمولا بدهی های این افراد پس از پرداخت بدهی های پزشکان، دندانپزشکان و داروخانه داران، انجام می گیرد.

او گفت: در پرداخت های اخیر توجه کافی به این افراد نشده، در پرداخت های اخیر بیمه، پرداخت بدهی این افراد بسیار کم بوده و هنوز کاردرمانگرها مطالبه دارند.

کمبود کاردرمانگر داریم

محمدی تعداد کاردرمانگران در سراسر کشور را حدودا ۴۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از همکاران در حوزه تخصصی خود فعال نبوده و یا مهاجرت کرده اند، ضرورت افزایش پذیرش دانشجو احساس می شود. از طرفی به موازات آنکه رشته کاردرمانگری جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت تثبیت کرده و حیطه های وسیع تری را پوشش می دهد، می توان گفت ما به حدود ۱۰ هزار کاردرمانگر نیاز داریم.

وی افزود: با نیازسنجی های کلی که در این زمینه انجام شده ما کمبود کاردرمانگر در کشور داریم.کاردرمانگرها در شهرهای مهم و بزرگ حضور دارند و در حال حاضر دسترسی نسبتا خوبی به این افراد وجود دارد.

رئیس انجمن علمی کار درمانی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی در رشته کاردرمانی پذیرش می کنند، گفت: از میزان جذب کاردرمانگر در این دانشگاه ها رضایت داریم.

در ادامه بهنوش قادری ، نایب رییس انجمن کاردرمانی ایران با اشاره به اینکه خدمات کاردرمانی از سلامت تا توانبخشی و همچنین از نوزاد تا سالمندان است، افزود: این رشته می تواند تمام اقشار جامعه را دربرگیرد.

وی بیان داشت: در حوزه های پیشگیری و سالمندان می توان از خدمات این رشته بهره برد. ما با مشاوره و آموزش های لازم می توانیم ابتلا بیماری ها را کاهش دهیم، این کار سبب می شود تا از بار مالی در نظام سلامت کاسته شود.

وی افزود: همچنین می توان با بهره گیری از توانمندی های این رشته سن سالمندی را بالاتر ببریم یعنی افراد ناتوانی و حس سالمندی را دیرتر تجربه کنند، وقتی این افراد سلامت روانی و فیزیکی بهتری داشته باشند، تعاملات اجتماعی بهتری خواهند داشت و سالمندی را دیرتر تجربه خواهند کرد.