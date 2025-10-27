باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد فرخزاده گفت: پس از برگزاری نشستهای مشترک و همفکریهای مستمر میان شهرداری و بنیاد نخبگان فارس، امروز شاهد امضای تفاهمنامهای هستیم که میتواند فصل تازهای در همکاریهای علمی و اجرایی برای توسعه شهر شیراز رقم بزند.
حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، با تقدیر از تعامل شکلگرفته میان دو مجموعه، بر نقش نخبگان در تحول مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: بنیاد نخبگان آماده است با برگزاری مدرسه فصلی خلاقیت ویژه فرزندان کارکنان سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری، زمینه پرورش خلاقیت و نوآوری را از سنین پایین فراهم کند.
او با اشاره به تجربههای موفق بنیاد در طرح ملی شهید احمدیروشن، گفت: امروز بنیاد نخبگان نهتنها در عرصه پژوهشهای بنیادین، بلکه در حل مسائل واقعی جامعه حضور مؤثر دارد و با اشتیاق آمادهایم در رفع چالشهای حوزه حملونقل و ترافیک شهری در کنار شهرداری شیراز باشیم.
فرخزاده، سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، ضمن ابراز خرسندی از آغاز این همکاری، پیشنهاد کرد به مناسبت هفته حملونقل (۲۶ آذر)، برنامهای مشترک با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حملونقل و ترافیک برگزار شود.
او همچنین آمادگی این معاونت را برای میزبانی از دانشآموزان مدرسه فصلی خلاقیت، برگزاری کارگاههای آموزشی و تعریف جایزهای ویژه برای فعالان حوزه حملونقل شهری اعلام کرد.
این تفاهمنامه، که با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان در تصمیمسازیهای شهری، توسعه فرهنگ ترافیک و هوشمندسازی خدمات شهری منعقد شد، نقطهی آغازی برای همکاریهای مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی میان دو نهاد خواهد بود.