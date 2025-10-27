باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، جانشین قرارگاه شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس، به‌همراه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیراز، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی و جمعی از کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل از سه مجموعه صنعتی فعال در این شهرک بازدید کردند.

در این بازدید، الزامات، طرح‌ها و میزان رعایت اصول پدافند غیرعامل در واحد‌های صنعتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. این سه واحد صنعتی در زمینه تولید مواد شیمیایی، پانل‌ها و رزین‌های صنعتی فعالیت دارند.

محمد ذوالقدر در حاشیه این بازدید با تأکید بر لزوم اجرای دقیق الزامات پدافند غیرعامل در شهرک‌های صنعتی گفت: بر اساس آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی، شهرک‌های صنعتی باید در حوزه‌های ایمنی، آتش‌نشانی و درمانی به تجهیزات کامل مجهز شوند و تمهیداتی فراتر از امکانات معمول واحد‌های صنعتی برای این بخش‌ها در نظر گرفته شود. هزینه راه‌اندازی و تجهیز این مجموعه‌ها نیز با مشارکت واحد‌های صنعتی تأمین خواهد شد.

او افزود: در حوزه پدافند شیمیایی آماده ارائه مشاوره تخصصی به واحد‌های صنعتی هستیم تا چالش‌ها و نواقص احتمالی رفع شود. همچنین مقرر شده است مراکز فرماندهی و کنترل حوادث در شهرک‌های صنعتی با مسئولیت مدیران عامل ایجاد شوند و این مراکز در بخش‌های امداد، اطفای حریق و درمانی به تجهیزات مورد نیاز مجهز شوند.

ذوالقدر ادامه داد: در قالب اعتبارات پدافند غیرعامل، بخشی از منابع از محل بودجه دولتی و بخشی نیز با مشارکت صنعتگران برای ایجاد مراکز ایمنی، اطفای حریق و درمانی تأمین خواهد شد. سازمان پدافند غیرعامل نیز ممیزی‌های لازم را در صنایع انجام می‌دهد و واحد‌هایی که امتیازات بالاتری کسب کنند از مشوق‌ها و حمایت‌های توسعه‌ای بهره‌مند خواهند شد؛ در مقابل، واحد‌هایی که استاندارد‌ها را رعایت نکنند مشمول اقدامات بازدارنده و تنبیهی خواهند شد.

او در پایان گفت: در بازدید امروز مشاهده شد برخی واحد‌ها اقدامات خوبی در زمینه پدافند غیرعامل انجام داده‌اند، اما همچنان تا رسیدن به استاندارد‌های مطلوب فاصله دارند. انتظار می‌رود با اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید، گام‌های مؤثرتری در جهت افزایش تاب‌آوری صنعتی برداشته شود.

عبدالله حقیری نیز در این بازدید با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. شعار محوری امسال، "آموزش، محور پدافند غیرعامل" است و لازم است اصول و الزامات این حوزه در سطح جامعه به‌ویژه در بخش صنعت ترویج یابد.

او افزود: پدافند غیرعامل تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه فرهنگی ملی است که هدف آن صیانت از جان و مال مردم و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور است. در شهرک‌های صنعتی نیز کمیته‌های تخصصی پدافند غیرعامل با محوریت مدیران شهرک‌ها و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط فعال هستند و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از طریق بازدید‌های مستمر و میدانی پیگیری می‌شود.

در ادامه بازدید، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل در بخش صنعت اظهار داشت: شهرک‌های صنعتی از جمله تأسیسات زیربنایی کشور محسوب می‌شوند و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در آنها یک ضرورت و اولویت اساسی است. حفظ امنیت، افزایش ضریب ایمنی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از اهداف اصلی ماست.

او افزود: در مراحل مختلف ساخت‌وساز طرح‌های صنعتی، موضوع پدافند غیرعامل به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نظارت‌های دقیق و مستمر بر اجرای طرح‌ها انجام می‌شود تا کیفیت ساخت‌وساز‌ها مطابق آخرین استاندارد‌ها باشد.

برنهاد خاطرنشان کرد: اصل پیشگیری و انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حوادث و تهدیدات از اولویت‌های کمیته پدافند غیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است. در این راستا علاوه بر الزامات قانونی مانند حفظ حریم واحد‌های صنعتی، احداث و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و درمانگاه‌ها، اقداماتی نظیر بازرسی ایمنی واحد‌ها و تهیه شناسنامه ایمنی نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

او با اشاره به اجرای طرح ویژه ممیزی HSEE در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: تاکنون برای بیش از سه‌هزار واحد صنعتی شناسنامه ایمنی صادر شده و ممیزی برای صدور شناسنامه ایمنی حدود ۳۰۰ واحد دیگر نیز در دست اجراست. همچنین شناسایی واحد‌های ریسک‌پذیر به‌صورت منظم انجام و اطلاعات آنها به‌روزرسانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی طرح‌های پدافند غیرعامل شهرک‌ها افزود: در این طرح‌ها، اماکن و واحد‌های پرخطر شناسایی و مختصات دقیق آنها در اختیار اداره کل پدافند غیرعامل و دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد تا در شرایط بحرانی، اقدامات سریع و مؤثر انجام شود.

او ادامه داد: پایش مستمر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در موضوع پدافند غیرعامل از برنامه‌های اصلی شرکت است. این پایش با همکاری اداره کل پدافند غیرعامل استان در حال انجام بوده و تاکنون بیش از ۱۵ شهرک صنعتی در سراسر فارس مورد بازدید و ارزیابی کارشناسان قرار گرفته‌اند. نتایج این پایش‌ها مبنای برنامه‌ریزی‌های اصلاحی و به‌روزرسانی طرح‌های ایمنی و پدافندی در سایر شهرک‌ها خواهد بود.

برنهاد در پایان گفت: در حال حاضر ۱۷ ایستگاه آتش‌نشانی در سطح شهرک‌های صنعتی استان احداث و به ۱۸ خودروی آتش‌نشانی مجهز شده است. طراحی و مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی جدید نیز با در نظر گرفتن الزامات پدافند غیرعامل انجام می‌شود و سطح‌بندی شهرک‌ها برای مقابله با تهدیدات احتمالی در دستور کار قرار دارد.