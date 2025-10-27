رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، گفت: امروز جنگ کریدورها به عرصه‌ای تعیین‌کننده در روابط بین‌الملل تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در ششمین جلسه کمیته علمی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، در سخنانی با تأکید بر اهمیت روزافزون موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، گفت: جهان امروز درگیر رقابتی جدید موسوم به جنگ کریدورهاست؛ رقابتی که با خطوط ریلی، مسیر‌های دریایی و جاده‌های ترانزیتی تعیین می‌شود. در این میدان، کشور‌هایی که از موقعیت جغرافیایی و امنیت مردمی برخوردارند، نقش‌آفرینان اصلی خواهند بود.

وی افزود: «منطقه جنوب شرق ایران – به‌ویژه سیستان و بلوچستان – در قلب این رقابت قرار دارد. تقویت زیرساخت‌های توسعه، ارتقای امنیت پایدار و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، آرایش جدیدی به تعاملات منطقه‌ای خواهد داد.

رئیس کمیسیون دفاعی امنیتی شورای راهبری روابط خارجی تأکید کرد: جنگ کریدورها، جلوه‌ای از رقابت تمدنی میان شرق و غرب است و ایران با اتکا بر موقعیت ممتاز خود در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، می‌تواند محور توازن جدید در منطقه باشد.

وی افزود: هدف اصلی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، خروج از کلی‌گویی و ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های متنوع این منطقه است. ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان می‌تواند ضامن آینده اقتصادی ایران و جایگزین احتمالی نفت باشد.

سرلشکر صفوی با اشاره به اینکه این همایش باید با دوره‌های پیشین متمایز باشد، بیان داشت: یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش، یافتن راه حل‌های علمی و کاربردی برای پیشرفت و رشد بیش از پیش منطقه جنوب شرق کشور، به‌ویژه در حوزه حیاتی کریدور‌ها است. ما این بار به دنبال طرح‌های تئوریک نیستیم؛ به عنوان یک مطالبه عمومی از همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده تقاضا می‌کنیم که راهکار‌های عملی و قابل اجرا ارائه نمایند.

رئیس همایش در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های بی‌بدیل منطقه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: منطقه جنوب شرق کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی است که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را تضمین کند و حتی در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود. فعال‌سازی این پتانسیل‌ها تنها از طریق برنامه‌ریزی دقیق میسر است.

وی یادآور شد: تمام تلاش خود را معطوف خواهیم کرد که این همایش با تمام همایش‌های قبلی متفاوت باشد و نتایج ملموس و قابل استفاده‌ای برای دولت و منطقه به دست آید. این همایش باید تبدیل به یک مرکز فکری عملیاتی برای توسعه جنوب شرق شود.

برچسب ها: سرلشگر صفوی ، کریدور
خبرهای مرتبط
پایانه مرزی پلدشت؛ ظرفیت راهبردی آذربایجان‌غربی در توسعه ترانزیت
رئیس اتاق کرمان:
کرمان سه کریدور مهم جهانی را در خود دارد
.
منطقه آزاد ماکو؛ شاهراه اصلی اتصال ایران به اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مطالبه نمایندگان مجلس و مردم محاکمه علی انصاری است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۵ آبان
ولایتی: ایران، چین و روسیه نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند
استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدیریت مؤثر مرزها در دستورکار اجلاس اکو
برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس
بقائی: ما به سازمان ملل متحدی ایمان داریم که نماینده واقعی حقوق ملت‌ها باشد
پزشکیان: ایران و عمان در فراز و نشیب‌های منطقه‌ای، همواره یاور یکدیگر بوده‌اند
پزشکیان: دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان را کاهش می‌دهند
سردار پاکپور: فرهنگ جامعه باید اهمیت کار پرستاری و دشواری آن را بشناسد
برنامه مجلس پیش بردن نیازهای قانونی برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی است
آخرین اخبار
سرلشکر صفوی: جنگ کریدورها، میدان تازه‌ای برای نقش‌آفرینی راهبردی ایران است
پزشکیان: دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان را کاهش می‌دهند
عارف: حق نداریم حتی برای لحظه‌ای متوقف شویم
قالیباف: وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست
محسن رضایی: دشمن منتظر فرصت برای ماجراجویی است
عراقچی: دفاع همه‌جانبه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از اولویت‌های اساسی در دستگاه سیاست خارجی است
انتقاد پزشکیان از مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک کردن نظام اداری
پزشکیان: ایران و عمان در فراز و نشیب‌های منطقه‌ای، همواره یاور یکدیگر بوده‌اند
دعوت رسمی وزیر کشور عمان از لاریجانی برای سفر به مسقط/ تأکید بر گسترش همکاری‌ها
بقائی: ما به سازمان ملل متحدی ایمان داریم که نماینده واقعی حقوق ملت‌ها باشد
مهاجرانی: دارایی بانک آینده تکافوی بدهی‌ها را نداشته باشد، سهامدارانش متقبل پرداخت می‌شوند
سردار پاکپور: فرهنگ جامعه باید اهمیت کار پرستاری و دشواری آن را بشناسد
عارف: اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف برنامه هفتم دست یابیم
مطالبه نمایندگان مجلس و مردم محاکمه علی انصاری است
ولایتی: ایران، چین و روسیه نقش مؤثری در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی ایفا می‌کنند
برنامه مجلس پیش بردن نیازهای قانونی برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی است
برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۵ آبان
استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدیریت مؤثر مرزها در دستورکار اجلاس اکو
سردار قریشی معاون هماهنگ‌کننده سپاه شد
روسیه از مواضع هسته‌ای ایران حمایت می‌کند/ روس‌ها از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان اطلاع نداشتند
روایت قائم‌پناه از گزارش بانک مرکزی به پزشکیان
اقدامات قهری یکجانبه مانع همکاری‌های بین المللی در حوزه مقابله با جرائم است
عارف: خالی کردن دل مردم هنر نیست
پزشکیان: نخستین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد
غریب‌آبادی: آب، مرز و مسائل حقوقی مهمترین محور‌های گفت‌و‌گو با مقامات افغانستان است