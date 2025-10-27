باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در ششمین جلسه کمیته علمی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، در سخنانی با تأکید بر اهمیت روزافزون موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، گفت: جهان امروز درگیر رقابتی جدید موسوم به جنگ کریدورهاست؛ رقابتی که با خطوط ریلی، مسیرهای دریایی و جادههای ترانزیتی تعیین میشود. در این میدان، کشورهایی که از موقعیت جغرافیایی و امنیت مردمی برخوردارند، نقشآفرینان اصلی خواهند بود.
وی افزود: «منطقه جنوب شرق ایران – بهویژه سیستان و بلوچستان – در قلب این رقابت قرار دارد. تقویت زیرساختهای توسعه، ارتقای امنیت پایدار و فعالسازی ظرفیتهای بومی، آرایش جدیدی به تعاملات منطقهای خواهد داد.
رئیس کمیسیون دفاعی امنیتی شورای راهبری روابط خارجی تأکید کرد: جنگ کریدورها، جلوهای از رقابت تمدنی میان شرق و غرب است و ایران با اتکا بر موقعیت ممتاز خود در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، میتواند محور توازن جدید در منطقه باشد.
وی افزود: هدف اصلی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، خروج از کلیگویی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای فعالسازی ظرفیتهای متنوع این منطقه است. ظرفیتهای سیستان و بلوچستان میتواند ضامن آینده اقتصادی ایران و جایگزین احتمالی نفت باشد.
سرلشکر صفوی با اشاره به اینکه این همایش باید با دورههای پیشین متمایز باشد، بیان داشت: یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش، یافتن راه حلهای علمی و کاربردی برای پیشرفت و رشد بیش از پیش منطقه جنوب شرق کشور، بهویژه در حوزه حیاتی کریدورها است. ما این بار به دنبال طرحهای تئوریک نیستیم؛ به عنوان یک مطالبه عمومی از همه دستگاههای مشارکتکننده تقاضا میکنیم که راهکارهای عملی و قابل اجرا ارائه نمایند.
رئیس همایش در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیتهای بیبدیل منطقه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: منطقه جنوب شرق کشور دارای ظرفیتهای فراوانی است که میتواند آینده اقتصاد ایران را تضمین کند و حتی در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود. فعالسازی این پتانسیلها تنها از طریق برنامهریزی دقیق میسر است.
وی یادآور شد: تمام تلاش خود را معطوف خواهیم کرد که این همایش با تمام همایشهای قبلی متفاوت باشد و نتایج ملموس و قابل استفادهای برای دولت و منطقه به دست آید. این همایش باید تبدیل به یک مرکز فکری عملیاتی برای توسعه جنوب شرق شود.