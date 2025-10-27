باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ طبق گفته موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه، دنبالهدار بین ستارهای ۳I/ATLAS ممکن است تا حدی در اثر برخورد با پلاسمای خورشیدی ناشی از انفجار قدرتمند در سمت پنهان خورشید در ۲۱ اکتبر نابود شده باشد. انتظار میرفت که این دنبالهدار در ۲۴ اکتبر در حین نزدیک شدن به خورشید، مورد اصابت بادهای خورشیدی قرار گیرد.
کارشناسان خاطرنشان میکنند که عواقب چنین برخوردی به طور کامل درک نشده است و دنبالهدار ۳I/ATLAS قبلاً هرگز تا این حد به خورشید نزدیک نشده است. نزدیک شدن آن به فاصله ۲۰۰ میلیون کیلومتری خورشید یک "رویداد بسیار نادر" محسوب میشود. همچنین بعید است که خورشید در حین نزدیک شدن دنبالهدار، جت قدرتمندی از مواد را به بیرون پرتاب کند.
از نظر علمی مشخص است که خروج پلاسما اغلب منجر به جدا شدن دمهای دنبالهدار میشود و هستههای سنگی آنها را دستنخورده باقی میگذارد. با این حال، همه دنبالهدارها سنگی نیستند؛ برخی از آنها گلولههای برفی شکننده یا تودههایی از شن و غبار هستند که توسط گرانش در کنار هم نگه داشته شدهاند. در چنین مواردی، پلاسما میتواند دنبالهدار را به طور کامل نابود کند.
این موسسه پیش از این گزارش داده بود که این دنبالهدار از اواخر سپتامبر پس از ناپدید شدن در پشت خورشید، برای ستارهشناسان نامرئی بوده است. با این حال، طبق گزارش کانال Astroalert در تلگرام، این اطلاعات کاملاً نادرست است، زیرا دنبالهدار توسط تاجنگارهای CCOR-۱ و LASCO مشاهده شده است. علاوه بر این، انتظار میرود ۳I/ATLAS از ۱۰ نوامبر با استفاده از تلسکوپهای متوسط (با دیافراگم ۱۰ سانتیمتر یا بزرگتر) از زمین در آسمان صبحگاهی در پسزمینه صورت فلکی سنبله قابل مشاهده باشد.
منبع: science.mail.ru