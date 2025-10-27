باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ تعادل جمعیت به یک موضوع اصلی در سیاستهای دولت تبدیل شده است، در حالی که نگرش افراد نسبت به تشکیل خانواده در بحبوحه تغییر ارزشهای اجتماعی در حال تقویت است.
دکتر گونای سالایوا، متخصص باروری، خاطرنشان میکند که تغذیه نقش محوری در افزایش باروری در مردان و زنان دارد. رژیم غذایی یک مرد مستقیماً بر سلامت باروری و توانایی او در بارداری تأثیر میگذارد.
دکتر سالایوا تأکید میکند که یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از ابرغذاها میتواند باروری را افزایش دهد و به داشتن فرزندان سالم کمک کند. هرگونه کمبود ویتامینها، مواد معدنی یا آنتیاکسیدانها منجر به کاهش تعداد اسپرم، تحرک ضعیف و افزایش ناهنجاریهای مورفولوژیکی میشود و احتمال بارداری را کاهش میدهد.
بهترین غذاها برای افزایش باروری:
آجیل برزیلی: سرشار از سلنیوم
صدف: سرشار از روی
ماهی چرب: سرشار از امگا ۳ و ویتامین D
تخممرغ: منبع کامل پروتئین و ویتامینها
تخم کدو: سرشار از روی و منیزیم
سبزیجات برگدار: منبع عالی اسید فولیک
انار: حاوی آنتیاکسیدانهای قوی
گوجهفرنگی پخته: سرشار از لیکوپن
هویج: منبع ویتامین A
آووکادو: سرشار از چربیهای سالم و ویتامین E
شکلات تلخ: حاوی فلاونوئیدها
زردچوبه: حاوی کورکومین ضدالتهاب
اقدامات مضری که باید از آنها اجتناب کرد:
مصرف الکل، که سطح تستوسترون را کاهش میدهد
سیگار کشیدن
گوشتهای فرآوری شده و فست فود
نوشیدنیهای شیرین
دکتر سالایوا در پایان خاطرنشان میکند که تغذیه سالم تنها یکی از عناصر سیستم عوامل مؤثر بر باروری است و سبک زندگی متعادل و معاینات پزشکی منظم، پایه و اساس دستیابی به سلامت باروری مطلوب هستند.
