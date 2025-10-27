در پی گفت‌و‌گو‌های فشرده در قاهره، گروه‌های فلسطینی بر تشکیل کمیته‌ای از تکنوکرات‌های مستقل برای اداره موقت غزه توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در نشست اخیر گروه‌های فلسطینی در قاهره که به دعوت عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر برگزار شد، توافقی تاریخی حاصل شد که بر اساس آن اداره موقت نوار غزه به کمیته‌ای متشکل از تکنوکرات‌های مستقل فلسطینی سپرده خواهد شد. این کمیته موظف به سامان‌دهی امور اجرایی، حفظ ثبات و تسریع در روند بازسازی غزه شده است.

منابع فلسطینی به شبکه الجزیره گفتند که قاهره، در این نشست، طرح خود درباره آینده غزه پس از پایان جنگ را ارائه کرده است. این طرح شامل تشکیل کمیته‌ای موقت از افراد غیرحزبی است که زیر نظر مصر و با هماهنگی کشور‌های عربی فعالیت خواهند کرد. گروه‌ها با اصل این طرح موافقت کرده و فهرست اولیه نامزد‌های عضویت در کمیته را دریافت کرده‌اند، هرچند اسامی نهایی هنوز اعلام نشده است. 

بر اساس توافق، «کمیته اداره موقت غزه» موظف است خدمات اساسی و کمک‌های انسانی را در حوزه‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت بازسازی فراهم کند. همچنین پیش‌بینی شده است که «کمیته‌ای بین‌المللی» برای نظارت بر تأمین بودجه و اجرای پروژه‌های بازسازی تشکیل شود. 

در بیانیه پایانی نشست بر لزوم «پایبندی کامل به آتش‌بس» و «جلوگیری از هرگونه درگیری تازه در غزه» تأکید شده و از شورای امنیت خواسته شده است مأموریت نیروی بین‌المللی حافظ صلح را برای تضمین آتش‌بس تصویب کند. 

گروه‌های فلسطینی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست جامع نیرو‌های ملی برای تدوین «استراتژی واحد» و بازسازی ساختار «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» تأکید کردند تا این سازمان بار دیگر نقش نمایندگی مشروع ملت فلسطین را بر عهده گیرد. 

در ادامه، از ادامه بازداشت و نقض حقوق اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل ابراز نگرانی شد و تل‌آویو به رعایت تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی فراخوانده شد. موضوع اسرا، طبق این بیانیه، همچنان از اولویت‌های ملی فلسطین است. 

بیانیه همچنین تصویب اولیه «قانون اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری» در کنست را محکوم و از موضع دولت آمریکا در مخالفت با این روند استقبال کرد. در بخش پایانی نیز بر ضرورت حفظ وحدت ملی و هماهنگی میان جناح‌های فلسطینی برای تشکیل رهبری واحد تأکید شد. 

به گفته منابع آگاه، در حاشیه این نشست، دیداری میان «خلیل الحیه» رئیس هیئت حماس و «حسین الشیخ» و «ماجد فرج» از هیئت جنبش فتح برگزار شد. این دیدار در ادامه گفت‌و‌گو‌های قبلی دو طرف با رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر «حسن رشاد» انجام گرفت. 

در سطح بین‌المللی نیز تماس‌هایی میان مقام‌های آمریکایی – از جمله «مارکو روبیو» وزیر خارجه، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور، و مشاوران ویژه «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف» – با نخست‌وزیر اسرائیل «بنیامین نتانیاهو» انجام شده است. محور اصلی این گفت‌و‌گو‌ها مرحله دوم طرح معروف به «توافق غزه» است که شامل خروج نیرو‌های اسرائیلی، خلع سلاح شاخه‌های نظامی حماس، استقرار نیروی حافظ صلح بین‌المللی و تشکیل نهادی با عنوان «شورای صلح غزه» خواهد بود.

منبع: الجزیره

