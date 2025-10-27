باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با وجود اعلام پایان جنگ غزه، تحریمهای دانشگاهی علیه مؤسسات علمی رژیم صهیونیستی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با پیگیری جنبش جهانی BDS در حال تشدید است. بر اساس گزارشها، شمار قابل توجهی از دانشگاههای اروپایی همکاریهای علمی خود با نهادهای آکادمیک اسرائیل را متوقف کردهاند.
مؤسسه علمی "وایزمن" در بیانیهای از تحریم یا تعلیق بیش از دوازده مورد همکاری علمی در ماههای اخیر خبر داده که دامنه آن از کنفرانسهای بینالمللی تا پروژههای پژوهشی مشترک را شامل میشود. در پاسخ به این روند، پژوهشگران اسرائیلی به دنبال برقراری شراکتهای جدید با دانشگاههای کشورهای آسیایی از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور هستند.
رئیس آکادمی علوم اسرائیل در مصاحبه با هاآرتص با تأیید این تحولات، هشدار داده که «تغییر ادراک جهانی از اسرائیل فرآیندی بلندمدت است و بازسازی اعتماد علمی نیازمند سالها فعالیت مستمر خواهد بود. »
همزمان، تظاهرات حامی فلسطین در دانشگاههای بزرگ جهان از جمله کلمبیا، هاروارد و آکسفورد ادامه دارد. معترضان با شعارهایی مانند «هیچ دانشگاهی در غزه باقی نمانده است» خواستار قطع کامل همکاریهای علمی با اسرائیل هستند.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند میتواند به وابستگی بخشهای کلیدی علم و فناوری اسرائیل به حمایت دولتی منجر شده و استقلال علمی این رژیم را با چالش جدی مواجه کند.
منبع: هاآرتص