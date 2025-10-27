با تشدید تحریم‌های دانشگاهی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی در پی جنگ غزه، مراکز علمی اسرائیل به سراغ جایگزین‌های آسیایی رفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با وجود اعلام پایان جنگ غزه، تحریم‌های دانشگاهی علیه مؤسسات علمی رژیم صهیونیستی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با پیگیری جنبش جهانی BDS در حال تشدید است. بر اساس گزارش‌ها، شمار قابل توجهی از دانشگاه‌های اروپایی همکاری‌های علمی خود با نهاد‌های آکادمیک اسرائیل را متوقف کرده‌اند.

مؤسسه علمی "وایزمن" در بیانیه‌ای از تحریم یا تعلیق بیش از دوازده مورد همکاری علمی در ماه‌های اخیر خبر داده که دامنه آن از کنفرانس‌های بین‌المللی تا پروژه‌های پژوهشی مشترک را شامل می‌شود. در پاسخ به این روند، پژوهشگران اسرائیلی به دنبال برقراری شراکت‌های جدید با دانشگاه‌های کشور‌های آسیایی از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور هستند.

رئیس آکادمی علوم اسرائیل در مصاحبه با هاآرتص با تأیید این تحولات، هشدار داده که «تغییر ادراک جهانی از اسرائیل فرآیندی بلندمدت است و بازسازی اعتماد علمی نیازمند سال‌ها فعالیت مستمر خواهد بود. »

همزمان، تظاهرات حامی فلسطین در دانشگاه‌های بزرگ جهان از جمله کلمبیا، هاروارد و آکسفورد ادامه دارد. معترضان با شعار‌هایی مانند «هیچ دانشگاهی در غزه باقی نمانده است» خواستار قطع کامل همکاری‌های علمی با اسرائیل هستند.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند به وابستگی بخش‌های کلیدی علم و فناوری اسرائیل به حمایت دولتی منجر شده و استقلال علمی این رژیم را با چالش جدی مواجه کند.

منبع: هاآرتص

برچسب ها: دانشگاه های جهان ، اسرائیل ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
آخرین اخبار
هشدار فوری به شهروندان غزه: قوطی‌های کنسروی مشکوک، تله انفجاری هستند
فاجعه زیست محیطی در غزه؛ ۲۵۰ هزار تُن زباله و نفوذ فاضلاب
سازمان ملل: سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی است
انگلیس و ترکیه قرارداد ۱۱ میلیارد دلاری یوروفایتر امضا کردند
مخالفت اسموتریچ با عادی‌سازی با عربستان و بازسازی غزه
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد