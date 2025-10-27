رویدادهای فرهنگی در بافت تاریخی شیراز برای رونق گردشگری و تقویت جریان زندگی شهری

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اعلام حمایت از برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در بافت تاریخی شیراز گفت: این رویدادها می‌تواند موجب افزایش حضور گردشگران و شهروندان در بافت تاریخی شده و فعالیت بوتیک هتل‌ها و بازارهای موجود در بافت را تقویت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسایی در نشست با مدیران بوتیک هتل‌های بافت تاریخی شیراز با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زمینه رونق بافت تاریخی شیراز موجب حفظ و احیای جریان زندگی در این بافت‌ها خواهد شد، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در محیط بافت تاریخی باید متناسب با هویت و اصالت این بافت باشد.

او با اشاره به اینکه ظرفیت‌های متنوع استان فارس در شهرستان‌های مختلف، بستر مناسبی برای جذب و کسب رضایت گردشگران فراهم می‌کند، ادامه داد: بهره‌گیری از داشته‌های فرهنگی و میراثی شهرستان‌های استان در رویدادهای فرهنگی می‌تواند در جذب گردشگران تاثیر زیادی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تاکید کرد: شکل‌گیری بازار الزاماتی دارد و بازاری‌ها می‌توانند بازار را بسازند؛ همچنان که مسجد را مسجدی‌ها شکل می‌دهند. بازاری خیلی مهم‌تر از ساختمان بازار است.

پارسایی با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های مختلف بافت تاریخی شیراز مانند بازارهای جدید این بافت برای اقشار مختلف مردم ناشناخته است، ادامه داد: می‌توان با برگزاری رویدادهای متنوع و متناسب با شرایط بافت تاریخی، طیف‌های مختلف اجتماعی مانند دانش‌آموزان، بانوان و جوانان را به این محیط دعوت کرد تا با ظرفیت‌ها و جذابیت‌های موجود در بافت آشنا شوند.

او گفت: با زمان‌بندی و برنامه‌ریزی محتوایی مناسب می‌توان برنامه‌های جذاب و متناسب با محیط بافت اجرا کرد و خود مردم، متولی اصلی رعایت شئونات متناسب با بافت تاریخی و حرمت بازار هستند.

منبع: استانداری فارس

