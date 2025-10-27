باشگاه خبرنگاران جوان _ سومین جلسه کارگروه قضایی - اجرایی پرونده کثیرالشاکی «گوهر ناز» با حضور مسوولان قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار و آخرین اقدامات در زمینه پرداخت رد مال به شکات این پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، محمدمهدی رحیمی معاون اجرای احکام کیفری، حسن غلامی رئیس شعبه سوم اجرای احکام کیفری و جمعی از کارکنان اداری مرتبط تشکیل شد، روند اجرای احکام و نحوه پرداخت وجوه به شاکیان بررسی شد.

پرداخت رد مال به ۱۶۰۰ شاکی

در این جلسه، معاون اجرای احکام کیفری قم اعلام کرد که تاکنون رد مال یک‌هزار و 600 نفر از شکات پرونده «گوهر ناز» پرداخت شده‌است.

محمدمهدی رحیمی افزود: با وجود حجم بالای شکات، تلاش دستگاه قضایی بر این است که با هماهنگی کامل و استفاده از ظرفیت‌های اجرایی موجود، روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

تاکید دادستان قم بر تسریع در روند پرداخت‌ها

دادستان عمومی و انقلاب قم با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه، بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات باقی‌مانده تاکید و دستورات لازم را برای پیگیری مستمر روند پرداخت‌ها صادر کرد.

در ادامه این نشست، راهکارهای تسریع در پرداخت به باقی‌مانده شکات و رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز) در سال ۹۸ تشکیل شد؛ در این پرونده متهم با وعده اعطا سودهای ۳۵ تا ۴۵ درصد اقدام به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم نمود؛ این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.

منبع:روابط عمومی دادگستری کل استان قم