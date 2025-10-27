معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: هرگونه آسیب به مرز مانند آسیبی است که به پوست بدن وارد می‌شود و اگر به سرعت ترمیم نشود، موجب نفوذ عفونت به تمام بدن خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا که به همراه سردار "احمدعلی گودرزی"؛ فرمانده مرزبانی فراجا در آیین رونمایی از مستند فاخر "درخت ابدی" با محوریت مرز و مرزنشینان حضور داشتند، با تشبیه مرز به پوست بدن انسان، تأکید کرد: هرگونه آسیب به مرز مانند آسیبی است که به پوست بدن وارد می‌شود و اگر به سرعت ترمیم نشود، موجب نفوذ عفونت به تمام بدن خواهد شد.

سردار دکتر "سعید منتظرالمهدی" در حاشیه این مراسم با اشاره به تولید این مستند فاخر، اظهار داشت: این اثر برای نخستین بار به تصویرگری از فداکاری و ایثارگری‌های مرزبانان و خدمات به مرزنشینان می‌پردازد که حاصل دو سال تلاش مستمر تیم تولید است.

در این مراسم سردار" احمد علی گودرزی" فرمانده مرزبانی فراجا نیز در سخنانی گفت:مرز امروزه تنها یک محدوده جغرافیایی زمینی یا دریایی نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود و «امنیت» محور اصلی همه این تبادلات است. 

سردار منتظرالمهدی به شرایط دشوار مرزبانی اشاره کرد و گفت:مرزبانان در سرمای منفی ۴۰ درجه و گرمای طاقت‌فرسا، در طول ۸۷۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی با ۱۵ کشور همسایه، از امنیت کشور دفاع می‌کنند که گوشه‌ای از این اقدامات در قاب دوربین مستندسازان قرار گرفته است.

سردار گودرزی با اشاره به بازدید‌های میدانی تصادفی خود در ایام مختلف سال از مرز‌های کشور، از حضور پررنگ و فداکاری مرزبانان در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی، از سرمای ۴۰ درجه زیر صفر در آذربایجان غربی تا گرمای طاقت‌فرسای ۵۰ درجه و شرجی بالای ۹۰ درصد در جنوب کشور، تقدیر کرد. وی امنیت مرز‌های آبی و حراست از آب‌های انحصاری و اقتصادی کشور توسط ملوانان غیور و شناور‌های تیزرو را ستود.

سردار دکتر منتظرالمهدی افزود:این پروژه شامل ۶ ماه پژوهش، یک سال فیلم‌برداری در ۱۵ استان مرزی و ۶ ماه تولید نهایی بوده و انشالله نوروز ۱۴۰۵ روی آنتن خواهد رفت.

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه، از «طرح‌های مردم‌یاری» یا «عدالت ترمیمی» که توسط معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها اجرا شده است، به عنوان یکی از اقدامات فاخر و ارزشمند چند سال اخیر یاد کرد و گفت: این طرح‌ها نمونه‌ای از همراهی و کمک به مردم، به ویژه در دوران کرونا و بلایای طبیعی، توسط مرزبانان است.

سردار گودرزی با بیان خاطراتی از بازدید‌های سرزده، از جمله دیدار با عشایر در مناطق مرزی مانند دشت آزادگان، به ابراز احساسات امنیت‌بخش مرزنشینان نسبت به مرزبانان اشاره کرد و گفت: مردم حضور این عزیزان را ضامن امنیت، سلامت و آرامش خود می‌دانند.

معاون فرهنگی اجتماعی فراجا در پایان، از این اثر به عنوان کار فاخر و ماندگاری یاد کرد که گوشه‌ای از فداکاری و از خودگذشتگی‌های مرزبانان در دفاع از حیثیت و امنیت کشور را به تصویر می‌کشد.

سردار گودرزی، مرزبانی را مصداق عینی خدمت‌رسانی به مرزنشینان دانست و قدردان زحمات یک و نیم تا دو ساله عوامل تولید مستند‌های فاخر از این خدمات شد.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان، از گروه‌های بهداشت و درمانی که داوطلبانه و تنها برای رضای خدا به یاری مرزنشینان می‌شتابند، تقدیر کرد و حضور در کنار مرزبانان را لحظاتی «شیرین، غرورآفرین و به یاد ماندنی» خواند و بار دیگر با گفتن «خسته نباشید» زحمات بی‌شائبه این قشر عزیز را گرامی داشت.

منبع: پلیس

برچسب ها: فراجا ، مرزبانان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
این چطورمرزی است که شاهدمیلیونها تبعه خارجی عمدتاافغان توکشوریم شواهدخلاف حرفهای شماست
۰
۰
پاسخ دادن
