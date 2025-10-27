مطالعات متعدد نشان می‌دهد که تلفن‌های ما بیشتر از توالت‌ها آلوده به میکروب هستند و باکتری‌های بیماری‌زا را حمل می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - از آنجایی که تلفن‌ها در همه جا - از آشپزخانه گرفته تا وسایل حمل و نقل عمومی - استفاده می‌شوند، باید بیشتر از آنچه فکر می‌کنید تمیز شوند.

میزان آلودگی تلفن‌ها

مطالعات نشان داده است که اکثر تلفن‌ها حاوی باکتری E. coli و سایر باکتری‌ها، از جمله باسیلوس سرئوس هستند که مسئول مسمومیت شدید غذایی است. یک مطالعه قبلی نشان داده است که تلفن‌های دانش‌آموزان دبیرستانی، صرف نظر از نوع تلفن یا جنسیت کاربر، میانگین بالایی از میکروب دارند.

چه زمانی باید تلفن خود را تمیز کنید؟

کارشناسان توصیه می‌کنند روزانه تلفن خود را پاک کنید. تمیز کردن عمیق هر روز ضروری نیست، اما پاک کردن معمول دستگاه را تمیز نگه می‌دارد و قرار گرفتن در معرض باکتری‌ها را کاهش می‌دهد.

بهترین راه‌ها برای تمیز کردن تلفن

تولیدکنندگانی مانند اپل و سامسونگ توصیه می‌کنند با یک پارچه میکروفایبر بدون پرز شروع کنید. همچنین می‌توانید از پارچه‌ای که مخصوص لنز‌های دوربین طراحی شده است استفاده کنید.

مراحل تمیز کردن تلفن:

تلفن خود را خاموش کرده و از برق بکشید.

هرگونه قاب محافظ را از تلفن خود جدا کنید.

به آرامی تلفن خود را پاک کنید تا لکه‌ها و اثر انگشت‌ها، از جمله لنز دوربین و لبه‌ها، از بین بروند.

محلول الکل ایزوپروپیل ۷۰٪ مخلوط با آب (۵۰/۵۰ یا ۷۰/۳۰) را آماده کنید و مقدار کمی از آن را روی یک پارچه بریزید.

جلو، پشت و کناره‌های تلفن خود را پاک کنید و از هرگونه منفذ خودداری کنید.

جایگزین‌های ضدعفونی‌کننده مدرن

از ضدعفونی‌کننده‌های UV-C می‌توان برای ضدعفونی کردن آسان تلفن خود استفاده کرد:

Simplehuman Cleanstation: ۹۹.۹٪ میکروب‌ها را در ۳۰ ثانیه استریل می‌کند.

PhoneSoap Basic: ۹۹.۹۹٪ میکروب‌ها را در ۱۰ دقیقه با استفاده از لامپ‌های UV-C و شیشه کوارتز استریل می‌کند.

هنگام تمیز کردن تلفن همراه از چه چیز‌هایی باید اجتناب کنید

برای کاهش قرار گرفتن در معرض باکتری‌ها، از تمیز کردن تلفن همراه خود در حمام خودداری کنید.

از ضدعفونی‌کننده دست مستقیماً روی تلفن خود استفاده نکنید، زیرا ممکن است به قطعات آن آسیب برساند.

از هوای فشرده و حوله‌های کاغذی زبر خودداری کنید.

از شیشه پاک‌کن یا مواد شیمیایی خانگی استفاده نکنید، زیرا ممکن است لایه محافظ صفحه نمایش را از بین ببرند.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: گوشی تلفن ، تمیز کردن گوشی موبایل ، تمیز کردن گوشی
