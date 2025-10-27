امام جمعه سراب با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و صحیح مصوبات شورای فرهنگ عمومی توسط اعضا و دستگاه‌های فرهنگی گفت: این شورا یک نقش قرارگاهی برای ایجاد هماهنگی جدی بین همه دستگاه‌ها ایفا می‌کند و مصوبات این شورا باید در فرهنگ و زندگی مردم تاثیر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حجت الاسلام سید محمد طباطبایی امام جمعه سراب در جلسه شورای فرهنگ عمومی، با انتقاد از نقش کم رنگ نهاد‌های فرهنگی در تاثیرگذاری و ترویج فرهنگ اسلامی  گفت: مسئولان باید تغییر در رفتار‌های ناصحیح اجتماعی را اول ازخود و خانواده خودشان آغاز کرده وبا الگوگیری از رفتار و منش ائمه اطهار (ع) و شهدا مروج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی باشند.

وی، با اشاره به افزایش آمار طلاق و اعتیاد در سال‌های اخیر در این شهرستان افزود: برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نهاد باید نهاد‌های مربوطه با پرهیز از رفتار‌های سلیقه‌ای بصورت هماهنگ عمل کرده و در موارد نیاز از ظرفیت ریش سفیدان و معتمدین محلی نیز استفاده شود. 

در ادامه فرماندار سراب نیز، با تاکید بر بهره گیری از رویکرد مردمی‌سازی در برنامه‌های فرهنگی گفت: فضای این شهرستان نیازمند امیدافزایی و نشاط آفرینی است و برنامه‌های فرهنگی وقتی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که منشأ اثرات مثبت در جامعه، خصوصا نوجوانان و جوانان، باشد.

علی جهانی با اشاره به هجمه‌های دشمنان در فضای مجازی بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای در زمینه افزایش آگاهی والدین و خانواده‌ها در مورد نحوه استفاده صحیح از پیام رسان‌های خارجی تاکید کرد.

وی، با بیان اینکه استفاده اززبان هنر در برنامه‌های فرهنگی موجب افزایش اثرگذاری در بین مردم می‌شود افزود: استفاده از ظرفیت علما و هنرمندان در تولید محتوا‌های مناسب و متناسب با فرهنگ شهرستان ضروری است.

