هفدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم با معرفی افراد برگزیده به که خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم در حاشیه مراسم معرفی مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم گفت: در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در میان جامعه کارگری و پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی این قشر، هفدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کار و تولید استان قم برگزار شده است. 

علی آشتاب افزود: فرایند ثبت‌نام این دوره از شهریورماه آغاز شد و تا پانزدهم مهرماه ادامه داشت که در مجموع ۶۱ نفر از قاریان و حافظان کارگر و ۶۳ نفر از اعضای خانواده کارگران در این مسابقات شرکت کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم تصریح کرد: رقابت‌ها طی دو روز با حضور داوران برجسته استانی و کشوری برگزار شد و در پنج رشته قرائت، تفسیر، حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، و حفظ ۱۰ جز نفرات برتر معرفی شدند. از هر رشته یک نفر نیز به مرحله کشوری مسابقات راه خواهد یافت.

آشتاب با اشاره به درخشش کارگران قمی در ادوار گذشته و در مسابقات کشوری جامعه کار و تلاش گفت: خوشبختانه کارگران استان قم تاکنون در ۱۵ دوره از این مسابقات موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده‌اند که این موفقیت، افتخاری برای جامعه کارگری و مردم شریف استان قم است.

