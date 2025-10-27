باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ آدام موسری، رئیس اینستاگرام، از راه‌اندازی ویژگی جدیدی خبر داد که به کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به ذخیره کردن Reels‌های قبلاً تماشا شده، به آنها بازگردند.

اعلام این ویژگی مورد انتظار از طریق حساب رسمی موسری منتشر شد و او در آنجا نحوه دسترسی به این ویژگی جدید را شرح داد.

کاربران اکنون می‌توانند به پروفایل خود، سپس به تنظیمات بروند و گزینه "تاریخچه تماشا" را در بخش "فعالیت شما" پیدا کنند.

موسری در ویدیویی گفت: "اکنون می‌توانید هر Reel را که تا به حال تماشا کرده‌اید، در یک مکان سازماندهی شده مشاهده کنید. "

وی افزود که این پلتفرم ابزار‌های پیشرفته‌ای را برای سازماندهی این تاریخچه اضافه کرده است و به کاربران امکان می‌دهد محتوا را از قدیمی‌ترین به جدیدترین یا برعکس مرتب، در یک بازه زمانی خاص جست‌و‌جو کنند و حتی نتایج را فیلتر کنند تا فقط Reels‌های ارسال شده توسط یک حساب خاص را پیدا کنند.

این اعلامیه مورد استقبال گسترده کاربران پلتفرم قرار گرفت و آنها هیجان خود را از این افزوده مورد انتظار ابراز کردند.

یکی از کاربران با ترکیبی از هیجان و آسودگی نظر داد: «این دقیقاً همان چیزی است که ما به آن نیاز داشتیم!» کاربر دیگری نوشت: «بالاخره! از شما بابت این ویژگی شگفت‌انگیز متشکرم.»

راه‌اندازی این ویژگی به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم اینستاگرام برای بهبود تجربه کاربری و رقابت در بازار پلتفرم‌های ویدیوی کوتاه، به ویژه پس از آنکه پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و یوتیوب پیش از آن گزینه‌های مشابهی را به کاربران خود ارائه دادند، صورت می‌گیرد.

این مرحله بخشی از مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های مداوم است که اخیراً توسط اینستاگرام راه‌اندازی شده است. ماه گذشته، این شرکت از راه‌اندازی جایزه «حلقه‌ها» برای سازندگان برجسته در این پلتفرم، به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای حمایت و تشویق خلاقیت در بین کاربرانش، خبر داد.

منبع: ایندیپندنت