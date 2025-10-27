رسانه‌های عبری گزارش دادند که بیش از هزار دانشگاه و مرکز علمی در جهان، همکاری خود را با نهاد‌های اسرائیلی قطع کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک روزنامه اسرائیلی فاش کرد پس از دو سال جنگ در نوار غزه، همکاری ده‌ها دانشگاه خارجی و با مؤسسات اسرائیلی قطع شده است.
 
روزنامه اسرائیلی «هاآرتص»، امروز (دوشنبه)، خبر داد از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۱۰۰۰ مورد قطع همکاری دانشگاهی علیه پژوهشگران و مؤسسات علمی اسرائیلی ثبت شده است که این رقم سه برابر تعداد موارد مشابه در سال قبل است.چهره‌های علمی رژیم صهیونیستی ضمن بیان اینکه «وضعیت کنونی بدترین دوران قطع همکاری دانشگاهی است»، هشدار داده‌اند که پژوهش‌های این رژیم در خطر قرار دارد. «آریئل بورات» رئیس دانشگاه تل‌آویو، گفت: «ما در بدترین وضعیت قطع همکاری دانشگاهی قرار داریم و چنین وضعیتی را طی دو سال گذشته تجربه نکرده بودیم.
 
امیدواریم با پایان جنگ، اوضاع بهبود یابد، اما خصومت علیه اسرائیل همچنان ادامه دارد.»در ادامه این گزارش آمده است که رؤسای برخی دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی کمیته‌ای تشکیل داده‌اند تا گزارش‌های قطع همکاری دانشگاهی را جمع‌آوری کرده و از طریق وکلای خارجی و دیپلماسی عمومی با این روند مقابله کنند.به گزارش هاآرتص، علاوه بر سطح دانشگاهی، اسرائیل در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی نیز با نوعی انزوا مواجه شده است و تیم‌هایش در چندین مسابقه بین‌المللی متوقف یا تحریم شده‌اند.
 
منبع: فارس
برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، علم و دانش ، انزوای جهانی
