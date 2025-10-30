نخستین قطار باری حامل گازوئیل صادراتی جمهوری اسلامی ایران از مسیر خط ریلی خواف–هرات وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شد و فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رضایی، مدیر کنسرسیوم توسعه ریلی ایران–افغانستان، با بیان اینکه این محموله نتیجه ماه‌ها هماهنگی میان بخش‌های مختلف دو کشور است، گفت:

 صادرات گازوئیل از مسیر ریلی، نه‌تنها حجم مبادلات تجاری را افزایش می‌دهد، بلکه تأمین پایدار سوخت و کالاهای اساسی افغانستان را نیز ممکن می‌سازد.

وی افزود در فاز نخست این طرح، کنسرسیوم آمادگی دارد ماهانه بیش از ۳۰ هزار تُن سوخت باکیفیت را از طریق خط ریلی خواف–روزنک به افغانستان ارسال کند. این اقدام، بدون وابستگی به مسیرهای جاده‌ای و بدون توقف در مرز، حمل‌ونقل را تسهیل و هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد.

رضایی تأکید کرد که ورود این محموله به افغانستان تأثیر مثبتی بر بازار انرژی و ثبات قیمت مواد نفتی در هرات خواهد داشت و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های ریلی پایدار، زمینه همکاری بلندمدت تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور تقویت می‌شود.

او در پایان گفت: راه‌آهن خواف–هرات یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی مشترک ایران و افغانستان است و ظرفیت تبدیل‌شدن به محور اصلی ترانزیت سوخت و کالا در منطقه را دارد.

