سفیر ایران در روسیه اعتقاد دارد برخی اظهارات در خصوص روسیه از خارج کشورمان در حال تزریق شدن است تا موجب شکل گیری اختلافات داخلی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در واکنش به برخی اظهارات مقامات سیاسی اسبق کشورمان در خصوص روسیه، گفت: روسیه به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کرد و اکنون اختلاف حقوقی در میان اعضای دائم شورای امنیت ایجاد شد؛ در واقع ۳ عضو در یک طرف و ۲ عضو دیگر در یک طرف قرار دارند و بر این اساس مجرای جدیدی ایجاد شد که به معنای پایان این قطعنامه است.

سفیر کشورمان در روسیه اظهار کرد: باید اذعان کرد که امروز در خصوص این موضوع در فضای بین‌الملل اجماعی وجود ندارد هرچند به نظر می‌رسد این موضوع از سوی رسانه‌های داخلی کشورمان، متناسب با وزن آن کمتر مورد اشاره قرار گرفت و به آن پرداخته شد.

وی با اشاره به رویکرد و سیاست بدخواهان ملت ایران، افزود: هدف دشمن، منزوی سازی و تنها کردن ایران در عرصه بین‌الملل است؛ مشاهده می‌شود آمریکایی‌ها از یک سو مطرح می‌کنند که ایران باید تسلیم شود و نمی‌خواهند با کشورمان ارتباط داشته باشند و از طرف دیگر برای اینکه تنهایی و انزوای استراتژیک شکل بگیرد، می‌خواهند روابط ایران با روسیه و چین نیز شکل نگیرد.

جلالی در این راستا، تصریح کرد: به عبارتی باید اذعان کرد که این فضا از خارج ایران در حال تزریق شدن است؛ حتی برخی از اختلافات داخلی که بوجود می‌آید، ریشه آن در جای دیگری طراحی و وارد کشورمان شده است، مثلاً در مورد اختلافات اخیر، یک خبرنگار عرب از وزیر خارجه روسیه سوالی می‌پرسد که جای تأمل دارد؛ چرا این خبرنگار موضوع کهنه‌ای که چند سال از آن می‌گذرد را ۶ روز قبل از پایان قطعنامه ۲۲۳۱ می‌پرسد تا اختلاف در داخل ایران شکل بگیرد؟ بدون شک باید با دقت به مسائل نگاه کنیم.

وی گفت: روابط ما با همه کشور‌ها به معنای نفی داشتن روابط با دیگر کشور‌ها نیست؛ ما علاقه‌مند هستیم با روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند و همسایه شمالی که دارای ظرفیت‌های زیادی است، تعامل داشته باشیم.

جلالی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اقتصاد روسیه اکنون واردات محور بوده و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سهم عرصه واردات این کشور است لذا ما می‌توانیم سهم خودمان از این بازار را افزایش دهیم؛ در مجموع روابط دو کشور، به نفع دو کشور و منطقه است.