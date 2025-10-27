باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در ادامه نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، امروز دوشنبه حمله پهپادی این رژیم به روستای البیاض در منطقه صور لبنان منجر به شهادت یک غیرنظامی و مجروح شدن فرد دیگری شد.

بر اساس گزارش شبکه المیادین، این حمله که علیه مناطق مسکونی جنوب لبنان صورت گرفته، نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است. این رژیم در حالی مدعی نقض آتش‌بس توسط حزب الله لبنان است که خود بار‌ها این توافق را نقض کرده و به حملات مرزی ادامه داده است.

این رویداد در چارچوب تشدید تنش‌ها در مرز‌های لبنان رخ داده و ناقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.

منبع: المیادین