در ادامه نقض توافق آتش‌بس، حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به روستای البیاض در جنوب لبنان منجر به شهادت یک غیرنظامی و مجروح شدن فرد دیگری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در ادامه نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، امروز دوشنبه حمله پهپادی این رژیم به روستای البیاض در منطقه صور لبنان منجر به شهادت یک غیرنظامی و مجروح شدن فرد دیگری شد.

بر اساس گزارش شبکه المیادین، این حمله که علیه مناطق مسکونی جنوب لبنان صورت گرفته، نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است. این رژیم در حالی مدعی نقض آتش‌بس توسط حزب الله لبنان است که خود بار‌ها این توافق را نقض کرده و به حملات مرزی ادامه داده است.

این رویداد در چارچوب تشدید تنش‌ها در مرز‌های لبنان رخ داده و ناقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
اسرائیل مدعی ترور فرمانده حزب الله شد
جهاد اسلامی: ادعای اسرائیل درباره عملیات قریب الوقوع «دروغ و افترا» است
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
آخرین اخبار
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
همه گروه‌های فلسطینی با ادامه نسل‌کشی و قیمومیت مخالفند
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند