باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای رسانهای، موساد رژیم صهیونیستی با صدور دستور لغو کنفرانس خاخامهای اروپا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، موجبات انصراف شمار زیادی از مقامات و شخصیتهای این رژیم از سفر به این کشور را فراهم کرده است. دلیل رسمی این تصمیم، «نگرانیهای امنیتی ناشی از نزدیکی به مرز ایران» ادعا شده است.
این کنفرانس قرار بود با حضور چهرههای برجستهای از جمله الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان، نمایندگان کمیسیون اروپا و سه وزیر کابینه رژیم صهیونیستی برگزار شود. از محورهای اصلی این گردهمایی، بحث درباره «پیمان ابراهیم»، عنوان شده بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که رژیم صهیونیستی با افزایش انزوای بینالمللی مواجه است. در هفتههای اخیر، شاهد تعلیق توافقهای همکاری و گسترش دعوتها برای تحریم این رژیم در محافل جهانی بودهایم.
در زمینه تحولات مربوط به غزه، بر اساس توافق اخیر که با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و تحت نظارت آمریکا حاصل شد، جنبش حماس تاکنون ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرده است. مرحله بعدی این توافق، تشکیل «کمیته پشتیبانی جامعه» برای مدیریت امور غزه و نظارت بر ورود کمکهای انساندوستانه و پروژههای بازسازی خواهد بود.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین