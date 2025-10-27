باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تازه مخالفت خود با هرگونه توافق عادیسازی با عربستان سعودی را تکرار کرد و تأکید نمود که غزه تا زمان برچیده شدن حماس بازسازی نخواهد شد.
اسموتریچ در آستانه جلسه حزب خود در اورشلیم گفت که اسرائیل «هیچ شرطی که شامل تقسیم زمین باشد را نمیپذیرد» و از این جمله از دست دادن قلمرو یا مصالحه در مورد میراث ملی و ریشههای تاریخی خود است. وی این ایده که عربستان سعودی با پیوستن به توافقنامه ابراهیم «لطفی در حق اسرائیل میکند» را رد کرد و اصرار داشت که صلح نمیتواند با امتیازات ارزی حاصل شود.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اخیراً گفت که به زودی شاهد گسترش توافقنامه ابراهیم خواهیم بود و ابراز خوشبینی کرد که عربستان سعودی کشور بعدی خواهد بود که به چارچوب عادیسازی راهاندازی شده در سال ۲۰۲۰ بین اسرائیل، امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان میپیوندد.
منبع: الجزیره