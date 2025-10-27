باشگاه خبرنگاران جوان ـ سعید بشیری ضمن تشریح محورهای این جلسه، گفت: بر اساس آخرین مصوبات شورای ترافیک استان، مقرر شده است موضوع ایمنسازی نقاط پرتصادف درونشهری و برونشهری، وضعیت دوربینهای ثبت تخلف و ساماندهی معابر خطرناک با محوریت فرمانداری تهران و با مشارکت دستگاههای ذیربط بهصورت فوری بررسی و جمعبندی شود.
بشیری با اشاره به گزارش پلیس راهور درباره وضعیت تصادفات عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت تصریح کرد: لازم است با تکیه بر دادههای پلیس، نقاط حادثهخیز شناسایی و اقدامات اصلاحی به سرعت اجرا شود. ایمنسازی معابر شهری باید در اولویت تمام دستگاهها قرار گیرد.
وی درباره وضعیت دوربینهای ثبت تخلف نیز گفت: در خصوص دوربینهای ترافیکی، متأسفانه برخی از قراردادهای قبلی بلاتکلیف مانده است. انتظار داریم شهرداری تهران و مرکز کنترل ترافیک گزارش دقیقی از آخرین وضعیت این سامانهها، میزان دوربینهای فعال و قراردادهای جاری ارائه کنند تا بتوانیم در شورای بعدی تصمیمگیری نهایی داشته باشیم.
بشیری با اشاره به مصوبات موردی کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا در زمینه طرح «زوج و فرد از درب منازل»، افزود: اگر قرار است در مواقع آلودگی هوا و براساس مصوبات، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا شود، باید برای آن راهکار اجرایی و زیرساختهای لازم فراهم گردد. این طرح نباید صرفاً در حد شعار یا تصمیم اداری باقی بماند. همه دستگاهها باید با هماهنگی پلیس، شهرداری و فرمانداری، سازوکار عملیاتی آن را تدوین کنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع پایانههای مسافربری و سرویس مدارس گفت: بازدیدهای میدانی از پایانههای مسافربری شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است تا مشکلات فنی، ایمنی و خدماتی آنها مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. همچنین گزارش عملکرد حوزه سرویس مدارس و سازمان تاکسیرانی نیز باید بهصورت مکتوب به دبیرخانه شورا ارسال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اختلافنظرها میان شهرداری و پلیس در حوزه ترافیک، اظهار داشت: اختلافنظرها نباید مانع پیشرفت کار شود. همه دستگاهها موظفند با نگاه کارشناسی و تعامل سازنده در مسیر کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی شهروندان حرکت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: ایمنی شهروندان و کاهش تلفات رانندگی از اولویتهای اصلی فرمانداری تهران است و تمامی دستگاههای مسئول باید ظرف مدت کوتاهی گزارش اقدامات اجرایی خود را به شورای ترافیک ارائه دهند.
