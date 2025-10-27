مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: نواحی شمال غرب و برخی از استان‌های شمالی بین ۶ تا ۱۰ درجه نسبت به روز‌های قبل کاهش محسوس دما خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: امشب در گیلان، مازندران، برخی نقاط گلستان و خراسان شمالی، بارش باران، وزش باد و گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: فردا (سه‌شنبه) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت، اما چهارشنبه در مناطقی از شمال آذربایجان غربی، گیلان و غرب مازندران بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان توضیح داد: روز پنجشنبه در برخی مناطق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز بارش باران و وزش باد، و در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی، شمال زنجان و قزوین، رگبار و رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

وی افزود: استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و خراسان رضوی، پنجشنبه و جمعه بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نسبت به روزهای قبل کاهش محسوس دما خواهند داشت.

او بیان کرد: در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز نیز طی آخر هفته کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

وی افزود: امشب در مناطقی از غرب، شمال غرب و شمال شرق؛ چهارشنبه در غرب و شمال غرب؛ پنجشنبه در غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق؛ و جمعه در نیمه شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک رخ خواهد داد.

او بیان کرد: طی سه روز آینده خلیج فارس و چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

