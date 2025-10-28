باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ شیخ حسن ادا نماینده علمی و فناوری کشور نیجریه گفت: در دنیای امروز، مرز‌ها رنگ باخته‌اند و جهان به دهکده‌ای جهانی تبدیل شده است. پیشرفت شتابان فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و بلاک‌چین، چهره ارتباطات و تعاملات میان ملت‌ها را دگرگون کرده است. این فناوری‌ها نه‌تنها فاصله‌ها را از میان برده‌اند، بلکه زمینه‌ای تازه برای همکاری، توسعه و تبادل دانش میان کشور‌ها فراهم آورده‌اند.

وی افزود:در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌های نوظهور، جایگاهی فعال و اثرگذار در عرصه جهانی به دست آورده است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.