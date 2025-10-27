باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نعمتالله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایر لرستان، اظهار داشت:از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد سهمیهای بین عشایر این استان توزیع شده است.
وی افزود:طرح توزیع آرد سهمیهای در بین عشایر شهرستانهای مختلف لرستان هر ماه در حال اجرا بوده و بهصورت منظم بین خانوارهای عشایری انجام میگیرد. تاکنون با همکاری شرکتهای تعاونی عشایری استان بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد بین عشایر توزیع شده است
قائدرحمتی با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج ضروری عشایر گفت:توزیع آرد در بین عشایر یکی از برنامههای محوری اداره کل امور عشایر لرستان در راستای ارائه خدماترسانی پایدار و تأمین نیازهای اساسی این قشر سختکوش است.
مدیرکل امور عشایر لرستان ضمن قدردانی از همکاری شرکتهای تعاونی عشایری افزود:مشارکت تعاونیها نقش مؤثری در نظم و استمرار توزیع آرد دارد و بدون همکاری آنها، پوشش کامل مناطق سختگذر و پراکنده عشایری امکانپذیر نبود.
قائدرحمتی خاطرنشان کرد:امنیت غذایی عشایر و حمایت از معیشت آنان در شرایط سخت زندگی کوچنشینی، از اولویتهای اداره کل امور عشایر است و طرحهای مشابه در حوزه تأمین نهادههای دامی و سوخت نیز در دستور کار قرار دارد