مدیرکل امور عشایر لرستان از تداوم طرح تأمین و توزیع آرد سهمیه‌ای در بین عشایر استان خبر داد و گفت از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد بین خانوارهای عشایری لرستان توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نعمت‌الله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایر لرستان، اظهار داشت:از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد سهمیه‌ای بین عشایر این استان توزیع شده است.

وی افزود:طرح توزیع آرد سهمیه‌ای در بین عشایر شهرستان‌های مختلف لرستان هر ماه در حال اجرا بوده و به‌صورت منظم بین خانوارهای عشایری انجام می‌گیرد. تاکنون با همکاری شرکت‌های تعاونی عشایری استان بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد بین عشایر توزیع شده است

قائدرحمتی با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج ضروری عشایر گفت:توزیع آرد در بین عشایر یکی از برنامه‌های محوری اداره کل امور عشایر لرستان در راستای ارائه خدمات‌رسانی پایدار و تأمین نیازهای اساسی این قشر سخت‌کوش است.

مدیرکل امور عشایر لرستان ضمن قدردانی از همکاری شرکت‌های تعاونی عشایری افزود:مشارکت تعاونی‌ها نقش مؤثری در نظم و استمرار توزیع آرد دارد و بدون همکاری آن‌ها، پوشش کامل مناطق سخت‌گذر و پراکنده عشایری امکان‌پذیر نبود.

قائدرحمتی خاطرنشان کرد:امنیت غذایی عشایر و حمایت از معیشت آنان در شرایط سخت زندگی کوچ‌نشینی، از اولویت‌های اداره کل امور عشایر است و طرح‌های مشابه در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و سوخت نیز در دستور کار قرار دارد

برچسب ها: توزیع آرد ، عشایر
خبرهای مرتبط
توزیع ۵۵۰ کیسه آرد در بین روستاهای بروجرد
توزیع ۱۷ هزار و ۸۴۱ تن آرد در لرستان
توزیع ماهانه هزار و ۲۰۰ تن آرد بین عشایر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیران در قبال بازگشت اعتبارات عمرانی پاسخگو خواهند بود
چشم‌های هوشمند در دل طبیعت لرستان؛ آغاز پایش دیجیتال مناطق حفاظت‌شده
توزیع آرد سهمیه‌ای بین عشایر لرستان؛ بیش از ۲۰۰ هزار کیسه از ابتدای سال تحویل شد
انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود
پرداخت مطالبات پرستاران لرستان تا بهمن‌ماه؛ وعده تداوم پرداخت‌های منظم
پروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود در ۳۰ جبهه کاری فعال است؛ پیشرفت ۵۸ درصدی ابرطرح ملی لرستان
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران لرستان؛ پایان فصل انتظار کشاورزان
آخرین اخبار
پروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود در ۳۰ جبهه کاری فعال است؛ پیشرفت ۵۸ درصدی ابرطرح ملی لرستان
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
پرداخت مطالبات پرستاران لرستان تا بهمن‌ماه؛ وعده تداوم پرداخت‌های منظم
توزیع آرد سهمیه‌ای بین عشایر لرستان؛ بیش از ۲۰۰ هزار کیسه از ابتدای سال تحویل شد
انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران لرستان؛ پایان فصل انتظار کشاورزان
چشم‌های هوشمند در دل طبیعت لرستان؛ آغاز پایش دیجیتال مناطق حفاظت‌شده
مدیران در قبال بازگشت اعتبارات عمرانی پاسخگو خواهند بود
دستگیری ۹ نفر از کارکنان شهرداری دلفان به اتهام اختلاس
از وعده تا واقعیت؛ چرا لرستان در نقشه تجدیدپذیرها غایب است؟
زاگرس تشنه است؛ لرستان زیر سایه بحران آب، امیدوار برای بارورِ شدن ابرها
آغاز اجرای سد بختیاری با سرمایه‌گذاری خارجی؛ گامی تازه در توسعه زیرساخت‌های آبی لرستان
لرستان در مسیر اصلاح الگوی کشت؛ ضرورت سازگاری با کم‌آبی و تغییر اقلیم
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰ برابر می‌شود
افزایش چهار برابری کشت آفتاب‌گردان در پلدختر
شتاب توسعه در منطقه ویژه اقتصادی ازنا؛ قرارداد ۶۱ میلیاردی برای تکمیل زیرساخت‌ها امضا شد