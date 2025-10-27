انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران شایسته و مردمی، نسبت به برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌ها در حوزه سلامت استان هشدار داد و بر هوشمندی و قاطعیت مدیران در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نظر نیروی انسانی از پرجمعیت‌ترین نهادهای استان است، اما متأسفانه در دوره‌هایی نیروی بدون ضابطه زیادی به آن تحمیل شده و منابع مالی که باید صرف ارتقای کیفیت خدمات شود، در جای خود هزینه نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، ناترازی‌ها و نارضایتی‌هایی است که در برخی بیمارستان‌ها مشاهده می‌شود.

وی با انتقاد از طولانی شدن برخی تغییرات مدیریتی در حوزه سلامت استان گفت:زمانی که بیمارستانی خدمات متناسب با امکاناتش ارائه نمی‌دهد و چندین رویداد تلخ نیز در آن اتفاق افتاده است، باید به نفع مردم تصمیم گرفت. نباید تغییرات مدیریتی آن‌قدر طولانی شود که مردم آسیب ببینند.

شاهرخی افزود:در اولین ملاقاتی که سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان به دفتر ما آمد، به ایشان گفتم که اقدام شما در انتصابات باید به نفع مردم باشد و نباید خواست کسانی که نفع مردم در آن نیست بر دانشگاه حاکم شود. در طول این مدت نیز چندین بار همین مطلب را یادآوری کرده‌ام

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری قاطع مدیران ارشد اظهار داشت:از وزرای محترم، چه در دولت فعلی و چه دولت‌های گذشته، این گلایه وجود دارد که نباید اداره استان و انتصابات را به دخالت همراه با اصرار و خارج از عرف مشورت واگذار کرد. امور کشور با چنین روش‌هایی که نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی در آن نیست، به‌پیش نمی‌رود.

او تأکید کرد:قوا باید هماهنگ با هم عمل کنند، اما در کار یکدیگر دخالت نکنند. مدیران استانی باید با قاطعیت و شجاعت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند؛ زیرا حق مردم است که از خدمات شایسته بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به برخی تخلفات صنفی در حوزه درمان گفت:پزشکان جهادی ما در دورترین نقاط کشور با روحیه داوطلبانه و ایثارگرانه خدمت می‌کنند و از آنها قدردانی می‌کنم، اما نباید اجازه داد برخی رفتارهای نادرست شأن حرفه پزشکی را زیر سؤال ببرد. این‌که فردی هم از تعرفه دولتی، هم از تعرفه بیمارستانی و هم از بیمار هزینه جداگانه دریافت کند، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون و هم خلاف حرمت حرفه مقدس پزشکی.

وی افزود:چنین مسائلی باید با تدبیر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی حل‌وفصل شود و شایسته نیست این اتفاقات تا مجامع عمومی و فضای مجازی کشیده شود

برچسب ها: ولی فقیه ، انتصابات
