صابر کاظمی با تدابیر ویژه پزشکی و همراهی دکتر جباری، کادر پزشکی قطری و خانواده‌اش امشب راهی تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از دریافت مجوز رسمی از کمیسیون پزشکی که امروز (دوشنبه پنجم آبان) با حضور دکتر جباری نماینده فدراسیون والیبال و کادر درمان قطری برگزار شد، صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان، بلافاصله با نخستین پروازی که پس از این جلسه از دوحه به تهران انجام می‌شد، به ایران منتقل شد.

 
این انتقال با تدابیر ویژه پزشکی و در هماهنگی کامل میان فدراسیون والیبال ایران، تیم پزشکی فدراسیون و کادر درمان قطری صورت گرفت.
 
برای این انتقال، خانواده صابر کاظمی نیز همراه او بودند و تمامی مراحل انتقال با نظارت مستقیم دکتر جباری و هماهنگی کادر پزشکی قطری و فدراسیون والیبال صورت گرفت.
 
سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، امان‌زاده نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، عیسی سنگدوینی رئیس هیئت والیبال استان گلستان و دکتر مهدی ابارشی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون والیبال به همراه کادر پزشکی ایرانی برای استقبال، تحویل و استقرار این بازیکن در یکی از مجهزترین بیمارستان‌های تهران، در فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر شدند.
برچسب ها: صابر کاظمی ، والیبالیست ایرانی
خبرهای مرتبط
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
خداوند شفا عنایت کند. آمین
خداوندا هرگز ما فقرا رو مریض نکن....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۰:۰۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
خدا شفا بده. خدا به آدمهایِ معمولی و بی پشت و پناهی مثلِ خیلی از مردمِ این مملکت مثلِ خودِ من هم که نه پول دارم نه پارتی با ده تا مریضی دارم عذاب میکشم کمک کنه.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
خداوند شفاش بده و برگرده به آغوش خانوادش
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
ان شالله خدا سلامتی بده به همه ی مریضها و ایشان
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
فوتبالیسته ؟
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
برای این بازیگر خوب سینما دعا کنید فکر کنم ورزشکارم هست
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
من مادرم مریض هست. ومشکل داریم ایا میشه برای مادر منم اینگونه همه بسیج بشند یا فقط برای نور چشمی ها و سلبریتی ها اینگونه بسیج میشید. ایا صدلی من رو هم یک حق شناسی میشنوه یا نه
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
ماها باید زجر بکشیم این خدمات واسه از ما بهترین هست. ما بمیریم هم صدای کسی بلند نمیشه. چون..... خدایا خودت کمک همه ستمدیدگان و بی یاوران باش. بخصوص عامه مردم ایران.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا ایشون به ایران پشت کرد و به خاطر پول حاضر به بازی در تیم ملی نشد و تمام این هزینه ها توسط باشگاه و خانواده خودش پرداخت شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
امان امان ،،میخام بدونم اکه یه کسی فقیر بود هم همینجوری میگرفتین دورش...به داد مردم برسین
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Bmsoq20
۰۵:۰۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
خداوند شفا دهد انشاءالله
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
به امید شفای این جوان عزیز و دوست داشتنی
ولی دارم با خودم فکر میکنم این حادثه برا یکی مث من اتفاق افتاده بود همون روز اول کلکم کنده شده بود و هیچ کسی هم پیگیر ماجرا نمیشد و رسیدگی نمیکرد .کاش اوضاع اقتصادی افراد جامعه به حدی خوب باشه که بدونیم جون همه افراد مهمه و پزشکان و متخصصان هر مریض بدحالی رو با هر شرایط مالی و امکانات با تمام توان پزشکی سعی کنن به زندگی برگردونن
۰
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
س
۰۱:۲۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
اللهم اشف کل مریض
۰
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۱:۱۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
شفای عاجل ایشالا آرزو میکنم ?
۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
انشالا هر چه زودتر سلامتیش رو بدست بیاره
۰
۴۴
پاسخ دادن
دختران هندبال ایران قهرمان شدند
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
بازی‌های آسیایی جوانان؛ پسران فوتسال ایران فینالیست شدند
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
آخرین اخبار
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
صعود سخت الهلال در جام حذفی عربستان
قربانی هم به برنز بسنده کرد
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
سید طا‌ها هاشمی به مدال برنز رسید
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
بازی‌های آسیایی جوانان؛ پسران فوتسال ایران فینالیست شدند
نگاهی به عملکرد دختران جوان ایران در مسابقات آسیایی + فیلم
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
دختران هندبال ایران قهرمان شدند
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
قضاوت تیم داوری ایرانی در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود