باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- برای رسیدن به این آبشار باید مسیر الیگودرز را در پیش بگیرید و وارد منطقه‌ی کوهستانی ذلقی شوید؛ جایی در دامنه‌ی کوه باشکوه قالی‌کوه. آب آبشار از تونلی طبیعی در دل کوه بیرون می‌جهد و پس از سرازیر شدن از صخره‌ها، به رود رودبار لرستان می‌پیوندد و در نهایت به رود دز می‌ریزد

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این آبشار، شفافیت و خلوص آب آن است. مردم محلی باور دارند که آب آب سفید، از سالم‌ترین و گواراترین آب‌های معدنی استان لرستان به شمار می‌آید؛ آبی که مستقیماً از دل سنگ‌های آهکی و مسیرهای طبیعی زیرزمینی بیرون می‌آید.

لقب شاعرانه‌ی «عروس» برای آب سفید، بی‌دلیل نیست. وقتی آب از ارتفاع ۷۰ متری فرو می‌ریزد و به صخره‌ها برخورد می‌کند، حباب‌های سفید و بخارهای سبک در هوا پخش می‌شوند؛ منظره‌ای که به تور سفید عروسی شباهت دارد. همین تصویر باشکوه، دلیل نام‌گذاری این آبشار به «آب سفید»، «او اسبید» یا «آبشار سفید آب» است.

آبشار آب سفید در منطقه‌ی پیشکوه ذلقی و در ۵۰ کیلومتری الیگودرز واقع شده است. مسیر دسترسی به آبشار از جاده‌ای کوهستانی می‌گذرد که در هر پیچ آن مناظر چشم‌نوازی از طبیعت زاگرس خودنمایی می‌کند. این منطقه بخشی از دامنه‌های رشته‌کوه اشتران‌کوه است و مقصدی محبوب برای طبیعت‌گردان و کوهنوردان به شمار می‌آید.

آبشار آب سفید، فقط یک جاذبه‌ی طبیعی نیست؛ نمایش زنده‌ای از روح زاگرس است. در هر فصل، رنگ و حال و هوای تازه‌ای دارد و تماشای آن، سفری به عمق آرامش طبیعت است.