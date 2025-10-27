باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان در رابطه با موضوع پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر پیش ثبت نام از دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵بهمن ماه ۸۶ در حال انجام است و از ۱۰ صبح فردا ششم آبان ماه دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان بهمن ماه ۸۶ نیز میتوانند در استانهای دارای ظرفیت خالی نام نویسی کنند.
وی با بیان اینکه ثبت نام از ۲۰ مهر ماه آغاز شده و تا پایان تکمیل ظرفیت در استانها ادامه دارد، افزود:متقاضیان میبایست بنابر اولویتهای اعلامی در «سامانه حج من» به آدرس my.haj.ir ثبت نام نمایند.
رئیس سازمان حجوزیارت با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر در سامانه نام نویسی کردهاند گفت: میانگین سنی افراد ثبت نام کننده ۵۷ سال میباشد که حدود ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵درصد را آقایان تشکیل میدهند.
رشیدیان در خصوص تایید استطاعت جسمی که یکی از وجوبات حج به حساب میآید و بنابر دستورالعملهای اعلامی انجام میگیرد گفت: باتوجه به شرایط و ضرورت حفظ سلامت زایران عزیز این روند استطاعت جسمی بررسی میشود تا زائران در سلامت به اعمال و مناسک بپردازند؛ روند معاینات نیز بعد از مرحله پیش ثبت نام اعلام خواهد شد.
وی افزود: پروازهای حج تمتع آتی از دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد که امیدواریم ان شاالله این پروازها مطابق حج قبل که با کمترین تاخیر انجام شد، به بهترین شکل ممکن پیش برود.
به گفته رشیدیان، قیمت حج تمتع آتی منوط به قراردادهای خدمات اجرایی در کشور میزبان میباشد و باید قراردادهای اسکان، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، ایام تشریق و نهایی شود تا قیمت تمام شده سفر اعلام گردد.
وی با بیان اینکه قراردادهای اسکان برای اجاره هتلها تقریبا نهایی شده، افزود: عزیمت به موقع و زودتر از موعد کمیسیون اسکان باعث گشته حدود ۳تا ۵درصد تخفیف در این حوزه شکل گیرد و این مهم با وجود حفظ کیفیت خدمات هتلی انجام گرفته است.
رشیدیان در خصوص هتلهای مکه و مدینه تصریح کرد: با توجه به ساخت و ساز هتلها در مکه، اسکان در این شهر از کیفیت بالاتری برخوردار است که روند توسعه هتلی در مدینه بدین شکل نمیباشد، اما سعی شده در شهر پیامبر (ص) از هتلهای موجود که البته فاصله اندکی با حرم نبوی دارند، استفاده نماییم.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفرهای عمره مفرده نیز توضیح داد: از ابتدای شهریور ماه که سفرهای عمره در این دوره شروع شده تا کنون بیش از ۴۷ هزار نفر مشرف شدهاند؛ در حال حاضر روزانه یک هزار نفر از هموطنان اعزام میشوند که از ۱۲ آبان ظرفیت اعزام به روزانه ۱۳۵۰نفر میرسد.
وی افزود: میانگین قیمت سفرهای عمره با ۱۰ روز اسکان در شهرهای مدینه و مکه و خدمات اجرایی مطلوب حدود ۶۳ میلیون است که بهترین فرصت برای متقاضیان به ویژه جوانان عزیز است.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سفرهای عمره دانشجویی گفت: این سفرها از ۲۵ آبان ماه آغاز میشود که فرصت خوبی برای دانشگاهیان عزیز است.