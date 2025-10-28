پنتاگون اعلام کرد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در سومین تور منطقه‌ای خود از ژاپن، مالزی، ویتنام و کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پنتاگون اعلام کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در روز‌های آینده از چهار کشور آسیایی بازدید خواهد کرد. این سومین تور منطقه ای وی در هندو-پاسیفیک محسوب می‌شود که واشنگتن از متحدان خود می‌خواهد برای مقابله با چین، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند.

بر اساس برنامه اعلام شده، هگست از ژاپن، مالزی، ویتنام و کره جنوبی دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد آمریکایی در حال حاضر در منطقه حاضرند و در اجلاس‌ها و گفت‌و‌گو‌های دوجانبه شرکت می‌کنند.

پنتاگون در بیانیه‌ای تأکید کرد که موضوع کلیدی این سفر تمرکز آمریکا بر منطقه هندو-پاسیفیک به عنوان تئاتر اولویت‌دار وزارت دفاع خواهد بود.

هگست که در ماه مه در کنفرانس دفاعی شانگری-لا در سنگاپور سخنرانی کرده بود، هشدار داده بود که چین به طور معتبر در حال آماده‌سازی برای استفاده بالقوه از نیروی نظامی برای تغییر توازن قوا در هندو-پاسیفیک است. 

وی از متحدان منطقه‌ای مانند ژاپن و فیلیپین که با چین اختلافات ارضی دارند، خواسته بود هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند.

در جریان این تور آسیایی، هگست در هاوایی با فرماندهان فرماندهی هندو-پاسیفیک آمریکا ملاقات خواهد کرد و سپس در نشست وزرای دفاع آسه‌آن در مالزی شرکت کرده و در ویتنام و کره جنوبی گفت‌و‌گو‌های دوجانبه انجام خواهد داد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

