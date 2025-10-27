مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در نزدیکی سه راه محمدیار این شهرستان ۱۳ مصدوم بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر آقاعلی نژاد اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در جاده فرعی روستایی نزدیک شهر محمدیار به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ دریافت شد.

وی اضافه کرد: برای کمک به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ و ۲ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر نقده و یک دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ مهاباد به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: بیشتر آسیب دیدگی ها از ناحیه شکستگی عضو بود و مصدومان اقدامات پزشکی لازم را دریافت کردند و وضعیت عمومی آنان رو به بهبود است.

علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی در دست بررسی قرار دارد.

