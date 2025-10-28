سخنگوی آتش نشانی تهران از وقوع تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم خبرداد و گفت: در این حادثه دو جوان فوت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ساعت ۲۳ و ۲۵ دقیقه شب گذشته یک مورد حادثه تصادف به آدرس بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق بعد از بزرگراه یادگار اعلام شد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، دو ایستگاه امدادی از مسیر‌های مختلف به محل اعزام شدند و در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ حامل دو سرنشین مرد جوان (حدوداً ۲۰ و ۲۴ ساله) به دلایل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شده است.

وی گفت: این خودرو پس از برخورد با درختچه‌های بلوار وسط بین دو مسیر رفت و برگشت و همچنین برخورد با گاردریل وارد فضای سبز وسط بلوار شده است که خودرو پس از برخورد با یک تیر برق فلزی منجر به شکستن تیر برق شده و در نهایت واژگون و متوقف شده است.

ملکی گفت: دو سرنشین داخل خودرو محبوس بودند که آتش‌نشانان همزمان با ایمن‌سازی محل، عملیات رهاسازی این افراد را آغاز کرده و هر دو نفر را از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس می‌دهند.

وی گفت: متأسفانه، با تایید عوامل اورژانس مشخص شد به دلیل شدت جراحات وارده هر دو نفر جان خود را از دست دادند.

 سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: خودرو توسط جرثقیل به محل امنی منتقل شده و محل حادثه جهت بررسی دقیق علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

