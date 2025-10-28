باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره عملکرد دوربینهای ثبت تخلف سرعت سیار بکارگیری شده در بزرگراههای پایتخت گفت: این تجهیزات طی ۷ ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار تخلف سرعت غیرمجاز را ثبت کردهاند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به نقش مؤثر فناوری در ارتقای ایمنی ترافیک شهری، اعلام کرد: در حال حاضر ۸ دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت سیار در بزرگراههای تهران بکارگیری شدهاند.
وی افزود: دوربینهای ثبت تخلف سیار از نوع پرتابل و هوشمند هستند که به صورت اختصاصی برای کنترل سرعت طراحی شدهاند. این دوربینها با دقت بالا، سرعت لحظهای خودروها را اندازهگیری کرده و در صورت تجاوز از حد مجاز، تخلف را به صورت خودکار ثبت و به سامانه مرکزی پلیس راهور ارسال میکنند.
سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه این دوربینها فقط در بزرگراهها بکارگیری شدهاند، گفت: هدف از نصب این تجهیزات، کاهش سرعتهای غیرمجاز، پیشگیری از تصادفات شدید و ارتقا نظم ترافیکی در مسیرهای پرتردد پایتخت است. خوشبختانه با بهرهگیری از این فناوری، شاهد کاهش نسبی تخلفات سرعت در برخی مسیرها بودهایم.
وی ادامه داد: تمامی تخلفات ثبتشده توسط این دوربینها به صورت پیامک برای مالک خودرو ارسال میشود و رانندگان میتوانند از طریق سامانههای پلیس راهور نسبت به مشاهده و پرداخت جرایم اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پلیس راهور با همکاری شهرداری تهران در نظر دارد تعداد دوربینهای ثبت تخلف سرعت سیار را افزایش دهد تا پوشش کاملتری از بزرگراههای پایتخت حاصل شود و کنترل سرعت به صورت هوشمند و بدون نیاز به حضور فیزیکی مأموران انجام گیرد.
سردار موسوی پور در پایان گفت: سرعت بالا شاید چند دقیقه در زمان صرفهجویی کند، اما میتواند جانها را به خطر بیندازد. رعایت سرعت مجاز، احترام به قانون و توجه به ایمنی، نشانه بلوغ اجتماعی و مسئولیتپذیری هر راننده است. بیایید با هم، جادهای امنتر بسازیم.