مهم‌ترین آفندهایی که محصولات زیستی ایران را تهدید می‌کنند + فیلم

معاون قرارگاه پدافند زیستی در خصوص پدافند زیستی کشور نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد پدافند زیستی کشور توضیحی ارائه کرد.

 

 

 

