باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - استیو رید، وزیر کابینه سایه حزب کارگر، از محاصره و بمباران غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل دفاع و اعلام کرد که همکاران حزب کارگر که خواستار آتش‌بس هستند، «در اشتباهند».

این مقام انگلیسی در سخنانی بی‌سابقه ادعا کرد که رژیم تروریستی اسرائیل حق دارد جمعیت غیرنظامی را محاصره و هدف حمله قرار دهد، حتی اگر به قیمت جان هزاران نفر تمام شود، و افزود که انگلیس نیز «اگر با وضعیت مشابهی رو‌به‌رو می‌شد»، همین کار را می‌کرد.

شایان ذکر است که طبق گزارش اختصاصی کانال ۴ تلویزیون انگلیس، دولت این کشور در چند ماه گذشته بیش از ۳۰۰ مجوز صادرات سلاح به رژیم تروریستی اسرائیل صادر کرده است. این درحالی است که نظام صدور مجوزهای صادرات سلاح انگلیس باید با معیارهایی مثل نقض حقوق بین‌الملل ارزیابی شود.

آمار گمرکی رژیم تروریستی اسرائیل نیز نشان می‌دهد که انگلیس همچنان به تامین تسلیحاتی این رژیم تروریستی ادامه می‌دهد. در ماه آگوست (مرداد)، بیش از ۱۰۰ هزار گلوله از انگلیس به رژیم تروریستی اسرائیل ارسال شد و ارزش کل صادرات تسلیحات در آن ماه حدود ۱۵۰ هزار پوند (۲۰۱ هزار دلار) برآورد شده است.

در پاسخ به فشارهای شهروندان و برخی از کشورها برای تحریم کامل تسلیحات علیه رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل نسل کشی در غزه، دولت انگلیس در سپتامبر (شهریور) حدود ۲۹ مجوز از نزدیک به ۳۵۰ مجوز صادراتی را تعلیق کرد و مدعی شد جلوی هرگونه اقلامی که ممکن است توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در غزه استفاده شود، گرفته شده است!

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز