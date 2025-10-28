باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در مورد مکان های قدیمی تهران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مکان های قدیمی تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم
young journalists club

کاشت 52 هزار اصله نهال در قطب گردشگری شرق تهران

شهر يزد مينياتوري از بافت تاريخي و گردشگري ايران

ایده‌های جالب شهرداری تهران برای توجه بیشتر به مکان‌های قدیمی تهران + فیلم
young journalists club

رونق شب بازار گرگان در مکان جدید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیلی خوردن ترامپ با هوش مصنوعی + فیلم
۹۷۹

سیلی خوردن ترامپ با هوش مصنوعی + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
زندگی در ترکیه سخت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید! + فیلم
۸۸۳

زندگی در ترکیه سخت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
آیا سامانه گنبد آهنین، غیرقابل نفوذ است؟
۴۸۲

آیا سامانه گنبد آهنین، غیرقابل نفوذ است؟

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
هک شدن صفحات کاربری شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم‌ صهیونیستی + فیلم
۴۲۶

هک شدن صفحات کاربری شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم‌ صهیونیستی + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
غزه،جنگ ابدی + فیلم
۳۷۳

غزه،جنگ ابدی + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
شهرداری تهران بهتر است ایده هایش را برای آلودگی تهران برای پارکینگ و پارک و نیروگاه خورشیدی ذخیره کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
تمام آثار باستانی و میراث فرهنگی چند هزار ساله رو ازبین بردین حالا دو تا ساختمون متروکه را دارین ترمیم میکنین
۱
۰
پاسخ دادن