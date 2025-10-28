باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با تأخیری چندماهه، کمیته مالی کنست سرانجام در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ موافقت خود را با اختصاص بودجهای ۱.۲ میلیارد شکلی (معادل ۳۰۸ میلیون دلار) برای بازسازی مناطق شمالی اراضی اشغالی که در جریان درگیریهای مرزی با حزب الله آسیب دیدهاند، اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بحران گرانی مواد غذایی و اختلافات سیاسی، فضای اقتصادی این رژیم را با تنشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش تارنمای تایمز اسرائیل، بودجه مصوب به شهرها و روستاهایی اختصاص خواهد یافت که بهویژه در محدوده دو کیلومتری مرز لبنان خسارات گستردهای متحمل شدهاند. بسیاری از ساکنان این مناطق اشغالی هنوز امکان بازگشت به خانههای خود را ندارند. بخشی از این اعتبار نیز به احیای مشاغل و خدمات شهری در شعاع نه کیلومتری از مرز لبنان اختصاص داده خواهد شد.
آمارها نشان میدهد از اکتبر ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۴ حدود ۶۰ هزار نفر از صهیونیست ها در شمال اراضی اشغالی در اثر حملات حزب الله مجبور به ترک منطقه شدهاند. لازم به ذکر است که کابینه اسرائیل پیش از این در اکتبر ۲۰۲۴ طرحی پنجساله به ارزش ۱۵ میلیارد شکل برای بازسازی مناطق شمالی تصویب کرده بود که بخشهایی از آن هنوز پرداخت نشده است.
شلومیت ارلیچ، مشاور حقوقی کمیته مالی، علت اصلی تأخیر در تصویب بودجه را امتناع وزارت دارایی از ارائه کامل اسناد درخواستی عنوان کرد. به گفته وی، این وزارتخانه پس از چند ماه تأخیر و تنها پنج روز پیش از تشکیل جلسه، مدارک تکمیلی را ارائه داده است.
هانوق میلویدسکی، رئیس کمیته مالی کنست، با رد هرگونه قصور از سوی کمیته تحت مدیریت خود، تأکید کرد: «هیچ تأخیری از ناحیه ما صورت نگرفته است؛ بررسی این طرح بلافاصله پس از تکمیل مستندات حقوقی انجام شد.» وی از بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، خواست تا تمام اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بودجه به مناطق شمالی را به عمل آورد.
در واکنش به روند کند تخصیص بودجه، تزاچی چن، معاون شورای منطقهای معاله یوسف، هشدار داد: «ما دیگر زمان نداریم. میلیونها دلار به پیمانکاران متعهد شدهایم و عملاً زیر بار این فشار در حال فرسایش هستیم. بودجه باید فوراً پرداخت شود.»
بحران گرانی مواد غذایی و اختلافات سیاسی
همزمان با بحث بر سر بودجه بازسازی، کمیته امور اقتصادی کنست نشستی برای بررسی پنجمین افزایش قیمت مواد غذایی در دو سال گذشته برگزار کرد که با غیبت اعضای ائتلاف حاکم مواجه شد. تنها دیوید بیتان، نماینده حزب لیکود و رئیس این کمیته، در جلسه حضور یافت.
یاسمین ساکس فریدمن، نماینده حزب مخالف یش عتید، با انتقاد از این غیبت در صفحه شبکه اجتماعی خود نوشت: «ظاهراً جنون قیمتها در سوپرمارکتها هنوز به گوش اعضای جداافتاده ائتلاف نرسیده است.»
بر اساس دادههای سازمان لکت اسرائیل (بانک ملی غذا)، طی یک سال گذشته قیمت مواد غذایی در اسرائیل دستکم پنج درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمتها بهویژه از زمان جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، فشار قابلتوجهی بر خانوارهای اسرائیلی وارد کرده است.
مایر کوهن، دیگر نماینده حزب یش عتید، با هشدار نسبت به تبدیل شدن اسرائیل به یکی از گرانترین نواحی جهان، خواستار همکاری مشترک نمایندگان ائتلاف و اپوزیسیون برای کمک به ۲۲ درصد از شهروندان اسرائیلی شده که زیر خط فقر زندگی میکنند و در تأمین ضروریترین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند.
این تحولات نشان میدهد که اسرائیل همزمان با چالشهای امنیتی در مرزهای شمالی، با بحرانهای اقتصادی داخلی و شکافهای سیاسی نیز دست به گریبان است که حل آنها نیازمند عزمی فراحزبی و برنامهریزی جامع است.
منبع: هاآرتص